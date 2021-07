Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

132,58 EUR -0,12% (13.07.2021, 14:02)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

132,14 EUR -1,11% (13.07.2021, 14:17)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

158,00 USD +1,43% (12.07.2021)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eine US-Großbank mit Sitz in New York City. Gemessen an der Bilanzsumme von über 2,3 Bio. USD ist das Finanzinstitut die größte Bank der Vereinigten Staaten und laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt. Nach Angaben des britischen Fachmagazins "The Banker" wurde J.P. Morgan Chase & Co. 2012 gemessen am Eigenkapital als zweitgrößtes Geldhaus der Welt eingestuft. Darüber hinaus zählt die im Jahr 2000 nach der Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Corporation aufgebaute Hedgefonds-Abteilung von J.P. Morgan Chase & Co. zu den größten US-Hedgefonds. (13.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gehe wieder los, J.P. Morgan habe als erste Wall-Street-Großbank die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet und dabei wieder einmal die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. Das Management um CEO Jamie Dimon habe das Geldhaus sicher durch die Pandemie manövriert und glänze nun mit starken Zahlen. Ein genauer Blick auf das Quartal offenbare allerdings einige Überraschungen. Der Boom im Handelsgeschäft flaue beispielswiese langsam etwas ab.Der Nettogewinn der Bank sei in dem Quartal, das am 30. Juni geendet habe, auf 11,9 Milliarden Dollar oder 3,78 Dollar pro Aktie gestiegen, verglichen mit 4,70 Milliarden Dollar oder 1,38 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hätten laut Refinitiv im Durchschnitt mit einem Gewinn von 3,21 Dollar je Aktie gerechnet. Der unternehmensweite Umsatz von 31,4 Milliarden Dollar habe ebenfalls die Schätzung von 29,9 Milliarden übertroffen.Ein Schlüsselfaktor beim Ergebnis von J.P. Morgan sei, dass im letzten Jahr einige Milliarden für Kreditverluste zurückgelegt worden seien. Da die US-Wirtschaft boome, könnten wiederum einige Reserven aufgelöst werden. Nach 5,2 Milliarden im Q1 seien nun 2,3 Milliarden aufgelöst worden, was deutlich über den Erwartungen der Experten von 327 Millionen liege. Allerdings betrage die Risikovorsorge noch immer mehrere Milliarden und könne damit mögliche Ergebnisdellen in den kommenden Quartalen abfedern, sofern es tatsächlich nicht zu größeren Ausfällen bei Kreditnehmern komme.Wie erwartet seien die Erträge aus dem Handel mit Anleihen, Währungen, Derivaten und Rohstoffen (FICC) im Gegensatz zum Rekordquartal 2020 um 44 Prozent auf 4,10 Milliarden Dollar gesunken und hätten die Prognose damit um 200 Millionen verfehlt. Allerdings hätten gleichzeitig die Umsätze in der kompletten Investmentbanking-Sparte auf 3,42 nach 2,94 Milliarden vor einem Jahr angezogen. Denn das M&A-Geschäft brumme aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Diese Entwicklung sollte die kommenden Quartale anhalten und J.P. Morgan als einem der größten Player in diesem Marktfeld gute Geschäfte bescheren.Die Aktie sei einer der Top-Favoriten im Finanzsektor und glänze immer wieder mit einer starken Performance. Nach dem Handelsgeschäft ziehe nun der M&A-Bereich stark an. Zudem würden der Bank die im vergangenen Jahr aufgebauten Reserven helfen, die nun sukzessive aufgelöst würden und die Anleger erfreuen würden.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Alle anderen sollten Rücksetzer und die Chartentwicklung abwarten. (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link