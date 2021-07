Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Roboter-gestützten Operationssystemen Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISSM) unter die Lupe.Während der Corona-Krise seien viele chirurgische Routineeingriffe in den Krankenhäusern verschoben worden, doch mit sinkenden Inzidenzzahlen würden sich nun wieder die Operationssäle füllen. Mehr Operationen würden bedeuten, dass auch Intuitive Surgicals OP-Roboter mehr Arbeit bekomme. Kein Wunder, dass die Aktie steige.Der US-Konzern sei der Pionier bei robotergestützten Operationen. Im Jahr 2000 habe die US-Aufsicht Intuitive Surgical als erstem Unternehmen die Freigabe für einen OP-Roboter erteilt und bis zu heutigen Tag seien mit dessen Unterstützung hunderttausende minimalinvasive Eingriffe durchgeführt worden.Billig sei der Spaß für die Käufer - in der Regel Krankenhäuser - nicht. Intuitive Surgicals "da Vinci" koste rund 2 Mio. USD pro Einheit und weitere 180.000 USD würden für die jährlichen Wartungskosten fällig. Trotzdem rechne sich die Plattform.Seit der Einführung seien (per Q1 2021) 6.142 "da Vinci"-Einheiten weltweit verkauft worden, v.a. in die USA, Asien und Europa. Das Erstaunliche: Die Verkaufsdynamik habe zuletzt an Dynamik gewonnen. Allein im Q1 und davor im Q4 2020 seien 620 Roboter abgesetzt worden."Der Aktionär" sei zuverischtlich, was die operative Zukunft des Unternehmens betreffe und zudem überzeugt, dass es in absehbarer Zeit vollautonom agierende Systeme geben werde. Als Marktführer mit Nettocashreserven jenseits der 5 Mrd. USD und einem F&E-Budget von zuletzt 600 Mio. USD sei der US-Konzern hervorragend aufgestellt, um den Wettbewerb anzuführen.Die Intuitive Surgical-Aktie sei sportlich bewertet, egal, wie man es drehe und wende. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, alle anderen sollten auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt warten, so Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2021)