Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sonntag: Deutschland wählt! Im Lauf dieses Jahres wechselte der Spitzenreiter in den Wahlumfragen gleich mehrmals, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Der September dürfte einen erneuten Anstieg der Inflationsraten im Euroraum gebracht haben. In dieser Erwartung seien sich die meisten Analysen einig. Der Anstieg dürfte aber weiterhin hauptsächlich temporäre Ursachen haben, wie Basiseffekte oder die aktuellen Lieferengpässe. Das Abebben dieser Effekte sollte Anfang nächsten Jahres wieder zu einem deutlichen Rückgang der Inflationsraten führen. Je weiter man in die Zukunft blicke, desto mehr würden die Löhne zur wichtigsten Determinante der Inflation. Denn die Corona-bedingten Verzerrungen würden auslaufen. Die Höhe der jetzt gemeldeten Zahlen gebe darüber allerdings nur bedingt Auskunft.Freitag: Das bevorzugte Inflationsmaß der FED sei der Deflator der privaten Konsumausgaben. Insbesondere die Abgrenzung "ohne Lebensmittel und Energie" stehe oftmals im Fokus. Aufgrund von transitorischen Effekten sei deren Jahresteuerungsrate in den vergangenen Monaten extrem deutlich angestiegen. Die Daten zu den Verbraucherpreisen würden nahelegen, dass im August erstmals wieder ein Rückgang vorliegen dürfte. Zusammen mit dem Deflator würden auch die Einnahmen und Ausgaben veröffentlicht. Die Einnahmen dürften aufgrund eines weiteren Wegfalls von Fiskalhilfen gegenüber dem Vormonat sinken. Auf der Ausgabenseite gebe es zwei gegenläufige Effekte: Der Konsum von Gebrauchsgütern dürfte sinken, während im Bereich der Dienstleistungen ein Anstieg wahrscheinlich sei. (24.09.2021/ac/a/m)