Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Produzierende Gewerbe war im ersten Quartal 2021 ein wichtiger stabilisierender Faktor für die Gesamtwirtschaft in Deutschland, wo das Bruttoinlandsprodukt um 1,7% schrumpfte, so die Analysten der DekaBank.Bei dieser Ratssitzung (Donnerstag) dürfte die EZB ankündigen, die Wertpapierkäufe des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) mit vorerst unverändertem Tempo fortzusetzen. Aufwärtsrevisionen ihrer Inflationsvorhersagen dürften vor allem die nähere Zukunft betreffen. Gleichzeitig seien die Renditen langlaufender Staatsanleihen seit ihrer Sitzung im März weiter gestiegen. Auf Sicht der nächsten Monate dürften sich Konflikte im EZB-Rat jedoch nur mit einer Drosselung der Nettoanleihekäufe beilegen lassen. Um zu verhindern, dass dies zu unerwünscht heftigen Marktreaktionen führe, dürfte Präsidentin Lagarde auf der Pressekonferenz hervorheben, dass Anpassungen am PEPP nicht als Signal für einen allgemeinen Kurswechsel der Geldpolitik verstanden werden sollten.Die US-Verbraucherpreise seien im April überraschend deutlich gegenüber dem Vormonat angestiegen. Grund hierfür sei ein Mismatch von Angebot und Nachfrage gewesen. Die Nachfrage habe aufgrund von Lockerungen stark zugenommen, während die Unternehmen mit der Produktion nicht hinterhergekommen seien. Zu befürchten sei, dass dieser Zustand auch im Mai noch vorgelegen habe. Die Analysten würden daher einen weiteren relativ kräftigen Preisschub erwarten. Dieser sorge dafür, dass die Jahresteuerungsrate mit 4,6% auf den höchsten Stand seit Herbst 2008 ansteigen werde. Rechne man Lebensmittel und Energie heraus, dann werde die Jahresteuerungsrate zwar mit 3,5% niedriger ausfallen. Für eine höhere Inflationsrate müsse man in dieser Abgrenzung allerdings bis in das Jahr 1993 zurückschauen. (04.06.2021/ac/a/m)