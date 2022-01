Börsenplätze Intel-Aktie:



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (11.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Halbleitern Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Nach einem starken Handelstag am Montag, an dem die Intel-Aktie bereits 3,3 Prozent nach oben geklettert sei, sei es nachbörslich noch einmal in der Spitze um 5,4 Prozent nach oben gegangen. Der Grund für diesen Kursschub sei der Wechsel des Micron -Finanzchefs zu Intel.David Zinser, der seit 2018 als CFO bei Micron tätig gewesen sei, werde bereits ab dem 17. Januar der Finanzchef und Vizepräsident von Intel. Zinser habe über 20 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie und bringe laut Pressemitteilung "eine einzigartige Kombination aus strategischem Vordenken, umfangreichem Wissen bezüglich Halbleitern und ihrer Fertigung, Kapitalallokationsdisziplin und Erfolg bei der Wertschöpfung für Aktionäre mit".Intel-CEO, Pat Gelsinger, bekomme damit einen hervorragenden Manager zur Seite, der bei der Durchführung der neuen "IDM 2.0"-Strategie helfen könne. Teil der neuen Strategie seien Investitionen in Höhe von 20 Milliarden Dollar und der Aufbau zwei neuer Fabriken in Arizona und Foundry-Kapazitäten in den USA und Europa. Bereits zuvor sei mitgeteilt worden, dass der amtierende CFO, George Davis, im Mai zurücktrete.Bei den Anlegern komme die Personalie gut an, wie der nachbörsliche Kurssprung zeige. Doch auch in den Wochen davor habe die Intel-Aktie zu den Outperformern im Chip-Sektor gezählt. Während der Philadelphia Semiconductor Index im vergangenen Monat ein Minus von 3,7 Prozent geliefert habe, sei das Papier von Intel um 12,6 Prozent nach oben geklettert."Der Aktionär" setze seit Ausgabe 52/21 wieder auf die Intel-Aktie - bisher mit Erfolg. Reichlich Potenzial sei zudem noch vorhanden, wenn es gelinge, den technologischen Fortschritt der Konkurrenz einzuholen und die neuen Foundry-Kapazitäten an Kunden gewinnbringend zu verkaufen. Eine Mammutaufgabe, deren Bewältigung zusätzlich mit einem erfolgreichen Börsengang von Mobileye gekrönt werden könnte.Aktuell geht der Turnaround voran - und Anleger bleiben investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link