Börsenplätze InflaRx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

4,041 EUR -3,19% (14.04.2020, 14:36)



NASDAQ-Aktienkurs InflaRx-Aktie:

4,66 USD -4,31% (13.04.2020)



ISIN InflaRx-Aktie:

NL0012661870



WKN InflaRx-Aktie:

A2H7A5



Ticker-Symbol InflaRx-Aktie Deutschland:

IF0



Nasdaq Ticker-Symbol InflaRx-Aktie:

IFRX



Kurzprofil InflaRx N.V.:



InflaRx (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ Ticker-Symbol: IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Symbol IFRX gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.inflarx.com. (14.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - InflaRx-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von InflaRx N.V. (ISIN: NL0012661870, WKN: A2H7A5, Ticker-Symbol: IF0, NASDAQ Ticker-Symbol: IFRX) unter die Lupe.InflaRx aus dem thüringischen Jena zähle zu den kleineren heimischen Biotech-Playern auf dem Kurszettel. In den letzten Monaten habe die Gesellschaft mit IFX-1 als potenzielle Behandlungsoption gegen Covid-19-Pneumonien für Schlagzeilen gesorgt. Mitte Juni habe InflaRx Zwischenresultate veröffentlicht, die die Aktie zu Fall gebracht hätten.Die IFX-1-Behandlung habe einen Trend in Richtung einer niedrigeren 28-Tage-Gesamtmortalitätsrate gezeigt, zusammen mit Tendenzen zur Aufrechterhaltung der Nierenfunktion, einer schnelleren Normalisierung der Lymphozytenzahl und einer stärkeren Senkung der LDH bei Patienten mit schwerer Covid-19-Pneumonie, so InflaRx.InflaRx evaluiere nun die Fortsetzung der Studie in einer Placebo-kontrollierten Phase-3-Studie mit 28-tägiger Gesamtmortalität als primärem Endpunkt. "Wir sind von diesen vorläufigen Daten ermutigt", so CEO Niels Riedemann zu den Daten.Die Kursreaktion nach den Zwischenergebnissen zeige ganz klar, dass InflaRx mit IFX-1 wohl nicht der ganz große Coup im Kampf gegen Covid-19 gelingen werde. Dennoch sollten Anleger die Gesellschaft auch über Corona hinaus nicht abschreiben.Hochspekulative Geschichte, Stopp bei 4,00 Euro beachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link