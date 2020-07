Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,305 EUR -3,88% (14.07.2020, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,30 EUR 0,00% (14.07.2020, 09:34)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Gestern habe die Infineon-Aktie bei 23,20 Euro ein neues Jahreshoch markiert. Seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März bei 10,13 Euro habe der Titel seinen Wert damit um 129 Prozent steigern können. Doch die Luft für die Aktie des Chipriesen werde langsam dünner und die Vorgaben aus Übersee seien alles andere als gut.DAX und Co würden heute mit Verlusten in den Handel starten. Die US-Märkte hätten unter gestiegenen Corona-Sorgen und Spannungen mit China gelitten. Vor allem die schwergewichtigen Technologietitel hätten ihrer jüngsten Rekordrally Tribut zollen müssen.Frische Zahlen für das dritte Quartal gebe es von Infineon offiziell am 4. August. Im Vorfeld habe eine Reihe von Analysten ihre Schätzungen und Kursziele überarbeitet. Den Vogel abgeschossen habe dabei Jerome Ramel von der französischen Bank Exane BNP Paribas. Er habe die Aktien von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und mit einem Kursziel von 29 Euro eine neue Höchstmarke unter den Experten gesetzt. Gestern hätten die Kollegen von Bernstein ("outperformer") mit 24 Euro nachgelegt. Bei Barclays zeige man sich mit 20 Euro schon deutlich zurückhaltender."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Nach der jüngsten Kursrally dürfte die Aktie heute zunächst einmal durchatmen. Bis zu den Zahlen Anfang August würden Neuigkeiten rund um das Coronavirus und seine Ausbreitung, Konjunkturzahlen, Analystenstimmen sowie die Zahlen der Wettbewerber die Kursentwicklung der Aktie beeinflussen.Trotz einzelner Rücksetzer sollte die Grundtendenz dabei weiter positiv bleiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Ein auf 18,50 Euro nachgezogener Stopp sichere ab. (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link