XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

39,16 EUR -2,44% (10.01.2022, 14:30)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Inflations- und Zinssorgen würden weiter auf die Stimmungsbremse drücken. Viele Technologiewerte würden nach anfänglicher Stabilisierung zum Wochenstart weiter zurückfallen. Auch die Infineon-Aktie gerate unter Druck - trotz der Kurszielanhebung durch die Citigroup von 42 auf 48 Euro."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend optimistischen Einschätzung fest: Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Befeuert durch den anhaltend hohen Bedarf an Halbleitern für die energieeffiziente und vernetzte Welt dürfte 2022 erneut ein starkes Jahr für der DAX-Konzern werden. Mit den Zahlen zum ersten Quartal 2021/22 dürfte das Unternehmen positiv überraschen.Die Infineon-Aktie sollte in den kommenden Monaten daher Kurs auf das Kursziel des "Aktionärs" bei 48 Euro nehmen - inklusive aller gesunden Rücksetzer. Anleger sollten sich durch die steigende Volatilität dabei nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2022)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:39,045 EUR -2,33% (10.01.2022, 14:44)