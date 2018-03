Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 15.03.2018 hat der Vorstand Dr. Helmut Gassel ein Paket von 2.800 Infineon-Aktien zum Kurs von 23,44 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 65.625,64 EUR entspricht. Im August und November 2017 hat er Anteile verkauft.Die Infineon-Aktie präsentiert sich trotz des jüngsten Rücksetzers noch bullisch, ein potenzieller Trendwechsel und Boden sind jetzt eine Option geworden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner Veröffentlichung vom 15.03.2018. Der aktuelle Rücksetzer erscheine ihm für eine Aufstockung ganz attraktiv.Börsenplätze Infineon-Aktie:21,87 EUR -2,76% (23.03.2018, 11:45)