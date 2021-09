Wien (www.aktiencheck.de) - Indiens Wachstum im zweiten Quartal (Kalenderjahr) legte zwar eindrucksvoll gegenüber dem extrem schwachen Vorjahreszeitraum zu, gegenüber dem ersten Quartal schrumpfte die Wirtschaftsleistung jedoch, bedingt durch die zweite Pandemiewelle, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".



Inzwischen seien offiziell rund 37% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft worden. Der private Konsum sowie die Anlageinvestitionen hätten zuletzt bei 93% bis 94% des Niveaus vor der Pandemie gelegen; die Exporte hingegen sogar bei 117%. Das volkswirtschaftliche Bild und die Unternehmensgewinne würden sich insgesamt weiter positiv zeigen und Indien bleibe ein Favorit vieler internationaler Investoren im EM-Universum. Im August hätten vor allem großkapitalisierte Werte zugelegt und die wichtigsten Börsenindices um 9% bis 10% steigen lassen.



Freilich seien die Bewertungen in Indien deutlich höher als im EM (Emerging Markets)-Durchschnitt, was jedoch einerseits nichts grundsätzlich Neues sei und durch überdurchschnittlich wachsende Unternehmensgewinne zumindest teilweise gerechtfertigt sei. Risiken würden von möglicherweise steigenden Inflationsraten und/oder weiter anziehenden Preisen für Öl und Gas drohen. Aktuell gebe es aber wenige Anzeichen, dass die Teuerung wesentlich über den aktuellen Wert von rund 6% p.a. steige - und dieses Niveau sei für Indiens Aktienmärkte offenbar kein Problem. (Ausgabe September 2021) (24.09.2021/ac/a/m)





