Xetra-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

27,24 EUR +0,96% (23.03.2018, 12:29)



London Stock Exchange-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

GBP 23,60 0,00% (23.03.2018, 12:32)



ISIN Imperial Brands-Aktie:

GB0004544929



WKN Imperial Brands-Aktie:

903000



Ticker-Symbol Imperial Brands-Aktie:

ITB



Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (23.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB).Das Unternehmen plane sein US-Portfolio an sonstigen Tabak-Produkten (u.a. Drehtabak, Zigarettenhölsen, Zigarettenfilter, Zigarettenpapier) zu verkaufen. Ziel sei die stärkere Fokussierung auf die Kern-Tabakmarken und die "Produkte der nächsten Generation" (NGP) in den USA. Das Wertpapier habe sich letztlich dem schwachen Marktumfeld nicht entziehen können (1 Monat: -10%; Altria Group: -7%; British American Tobacco: -13%). Ursächlich dafür sei vor allem der erhöhte Regulierungsdruck im für Imperial Brands wichtigen US-Markt gewesen (Umsatzanteil 2016/17: 21%; bereinigtes operatives Ergebnis: 28%). So habe die US-Gesundheitsbehörde FDA jüngst (20.03.) erstmals konkrete Richtwerte für die in 2017 angekündigte deutliche Reduzierung des Nikotingehalts bei konventionellen Zigaretten angegeben.Weitere Belastungsfaktoren seien der deutlich rückläufige Zigarettenabsatz, der hohe Investitionsbedarf für NGP-Produkte sowie die Unsicherheiten über die Wachstumsperspektiven dieser Produkte. Diese Belastungsfaktoren würden die attraktive Ausschüttungspolitik und die moderate Bewertung aktuell deutlich überlagern. Von dem geplanten Verkauf des US-Portfolios erwarte der Analyst keine nennenswerten Impulse. Er habe seine Prognosen für 2018 mehrheitlich gesenkt (u.a. EPS berichtet: 241,93 (alt: 265,06) GBp; bereinigt: 258,69 (alt: 262,96) GBp) und 2019 (EPS berichtet/bereinigt: 262,45 (alt: 275,49) GBp).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Imperial Brands-Aktie: