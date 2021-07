Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (14.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Immer mehr Analysten würden die Aktie von ITM Power genauer unter die Lupe nehmen. Nun habe auch die Privatbank Berenberg eine erste Einschätzung für das Papier des britischen Wasserstoff-Spezialisten abgegeben, die allerdings verhalten ausfalle. Ausgehend vom Schlusskurs am Montag signalisiere das Kreditinstitut sogar Abwärtspotenzial.Berenberg habe die Aktie von ITM Power mit "hold" und einem Kursziel von 400 Britische Pence in die Bewertung aufgenommen. Ausgehend vom Dienstag-Schlusskurs bei 432 Pence entspreche dies einem Downside-Potenzial von knapp acht Prozent."Nach unserer eingehenden Analyse des Unternehmens finden wir Gründe, sowohl extrem bullisch für die langfristigen Chancen als auch vorsichtig für die kurzfristigen Aussichten zu sein", sei der Studie zu entnehmen. "Unsere wahrscheinlichkeitsgewichtete Bewertungsmethodik deutet darauf hin, dass beim aktuellen Aktienkurs ein Verhältnis von 50:50 besteht - ein Niveau, dem wir zustimmen -, was uns dazu veranlasst, die Aktie mit einer Halten-Empfehlung zu versehen", heiße es weiter.Die Neueinschätzung dürfte nur einen überschaubaren Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Der Wert sei allerdings selbst auf dem deutlich günstigeren Niveau kein Schnäppchen.Investierte Anleger bleiben an Bord und heben den Stopp auf 3,85 Euro an, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Auch für Trader sei das vor Kurzem skizzierte Szenario weiter intakt. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link