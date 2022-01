Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der schnelle und kräftige Anstieg der Realzinsen hat zu einer deutlichen Dispersion am Kapitalmarkt geführt, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickMit den Geschäftszahlen der ersten US-Banken habe die Q4-Berichtssaison an Fahrt aufgenommen. In den nächsten zwei Wochen würden über 40% der Unternehmen nach Marktkapitalisierung aus dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und über 10% aus dem STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) berichten. Noch spannender dürfte es angesichts der Zinsängste des Marktes bei der Sitzung der EZB am 20.01. und bei der Sitzung der FED am 26.01 werden. Der ZEW-Index (Januar) für Deutschland und der Empire-State-Index (Januar) für die USA würden am Dienstag veröffentlicht. Am Mittwoch würden der deutsche sowie britische Verbraucherpreisindex (Dezember) und am Donnerstag der französische InseeGeschäftsklimaindex (Januar) und der US-Philadelphia-FED-Index (Januar) folgen. Die Einzelhandelsumsätze (Dezember) für Großbritannien würden am Freitag bekannt gegeben. In der Folgewoche würden die vorläufigen Markit-Einkaufsmanagerindices (Januar) für Europa und die USA sowie der ifo-Index (Januar) und das Q4-Wirtschaftswachstum für Deutschland veröffentlicht. (17.01.2022/ac/a/m)