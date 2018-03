XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

105,80 EUR -0,38% (22.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

105,50 EUR -0,26% (22.03.2018, 18:58)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Innovationen, Marken & Technologien in den drei Geschäftsfeldern tätig: Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel). Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 53.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (22.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Konsumgüterhersteller Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) hat die Börse auf einen schwachen Jahresauftakt eingestimmt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Als Grund habe der Konzern Lieferschwierigkeiten im nordamerikanischen Konsumgütergeschäft genannt. Henkel gehe daher davon aus, dass die Unternehmensbereiche Laundry & Home Care und Beauty Care das erste Quartal mit einem negativen Vorzeichen abschließen würden. Der Konzern habe aber betont, dass sich das Geschäft mit Klebstoffen, das für mehr als die Hälfte der Umsätze stehe, weiterhin positiv entwickle. Insgesamt erwarte man daher für das erste Quartal 2018 dennoch ein leichtes organisches Plus. Zudem habe Henkel den Jahresausblick für 2018 bestätigt, wonach der Umsatz aus eigener Kraft um zwei bis vier Prozent und das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie um fünf bis acht Prozent steigen solle.Die Aktie sei dennoch auf Tauchstation gegangen. So ganz scheinen Anleger dem Braten nicht zu trauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Und auch Analysten würden zunehmend skeptischer. Um das Unternehmensziel für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft 2018 zu erreichen, müsse der Schwung in den kommenden Quartalen zunehmen, so Independent Research-Analystin Laura Cherdron. Sie habe daher das Kursziel von Henkel von 115 auf 112 Euro gesenkt und die Einstufung auf "halten" belassen.Aber nicht nur deswegen sind Anleger derzeit besser auf der Short-Seite aufgehoben, auch die Charttechnik ist seit Monaten aufseiten der Bären, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: