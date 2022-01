Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

59,50 EUR +0,61% (10.01.2022, 20:22)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

56,66 EUR -4,52% (10.01.2022, 17:41)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (10.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochbox-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie habe zuletzt im Zuge der jüngsten Hoffnungen auf ein baldiges Corona-Ende gehörig an Wert verloren. Ausgehend vom Allzeithoch bei 97,50 Euro hätten die Papiere des Kochboxen-Lieferanten mittlerweile mehr als 40 Prozent eingebüßt. Nachbörslich komme das Berliner jedoch mit einer positiven Nachricht, die den Kurs stützen dürfte.HelloFresh wolle eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen liege bei bis zu 250 Millionen Euro, habe das Unternehmen am Montagabend mitgeteilt. Das entspreche etwa 2,4 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung.Eine erste Tranche von bis zu 125 Millionen Euro solle an diesem Dienstag gestartet werden, die zweite Hälfte im späteren Jahresverlauf. Gekaufte Aktien sollten eingezogen oder zur Befriedigung von Ansprüchen aus den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen der Gesellschaft verwendet werden.Das Aktienrückkaufprogramm dürfte der Aktie guttun und wohl weitere Kursverluste verhindern. Wer investiert ist, bleibt weiter dabei, Neueinsteiger warten weiterhin besser eine echte Bodenbildung ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 10.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)