Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.07.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - HelloFresh über Allzeithoch - ChartanalyseDie HelloFresh-Aktie (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und erreichte dabei am 15. Februar 2021 ein Allzeithoch bei 77,90 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einer ausführlichen Konsolidierung sei die Aktie am 4. Juni 2021 auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen und zunächst auf 85,40 EUR geklettert. Nach einem Rücksetzer auf den EMA 50 habe der Aktienkurs in den letzten Tagen wieder angezogen. Gestern sei es zu einem knappen Ausbruch über das bisherige Allzeithoch gekommen.Damit sei die langfristige Aufwärtsbewegung erneut bestätigt worden. Die Rally könne also noch weitergehen. Mögliche Ziele lägen bei ca. 92,50 EUR und bei 114,18 EUR. Sollte die Aktie aber unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 75,40 EUR abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben an den EMA 200 bei aktuell 64,10 EUR kommen. (Analyse vom 07.07.2021)