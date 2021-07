Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenversender HelloFresh weite seine Präsenz in Skandinavien aus und expandiere nach Norwegen. Mit dem Schritt setze das Management seine globale Wachstumsstrategie fort, habe das MDAX-Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitgeteilt.Von einer Produktionsstätte im Großraum Oslo aus wolle das Unternehmen seine Kunden vor Ort versorgen. "Nach unserer starken Geschäftsentwicklung in Dänemark und Schweden sind wir überzeugt, dass Norwegen ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum bietet und wir unseren adressierbaren Gesamtmarkt weiter ausbauen können", so HelloFresh-Mitbegründer Thomas Griesel laut Mitteilung.HelloFresh wage sich damit in einen etablierten Markt, in dem gleich eine Reihe von Unternehmen Kochboxen verkaufe: So würden unter anderem Godtlevert, Kokkeloren und Nettmat.no um die Gunst von kochinteressierten Kunden kämpfen. Alle Unternehmen böten Kochboxen mit vorportionierten Zutaten an, die zu Hause kombiniert und zubereitet werden könnten.Auch die Analysten würden sich weiter optimistisch präsentieren. Am Dienstag habe bereits J.P. Morgan das Kursziel angehoben, am Mittwoch sei die Privatbank Berenberg gefolgt. Sie habe das Kursziel für HelloFresh von 94 auf 100 Euro erhöht und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Essenslieferdienst dürfte beim Umsatz in diesem Jahr die Prognosen übertreffen, habe Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Die Erweiterung des Angebots dürfte allerdings zunächst die Margen belasten.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Vormerken sollte man sich schon einmal den Termin für den nächsten Quartalsbericht. Das Unternehmen habe diesen für den 10. August 2021 angekündigt. (Analyse vom 07.07.2021)Mit Material von dpa-AFX