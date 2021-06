Kursziel

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

(EUR) Rating

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 2,20 buy Warburg Research Stefan Augustin 18.06.2021 1,75 halten Independent Research Markus Armer 17.06.2021 1,50 buy Stifel Daniel Gleim 01.04.2021 1,15 verkaufen DZ BANK Thorsten Reigber 28.04.2021 0,95 hold Kepler Cheuvreux - 29.01.2020 0,70 add Baader Bank Peter Rothenaicher 10.11.2020

ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) ist ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie.



Seit 170 Jahren steht die Heidelberger Druckmaschinen AG für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit ist man ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche. Die Mission des Unternehmens ist es, die digitale Zukunft seiner Branche zu gestalten.



Mit ihrem integrierten Lösungsangebot und neuen digitalen Geschäftsmodellen nimmt die Heidelberger Druckmaschinen AG eine führende technologische Rolle ein. Der Schwerpunkt liegt auf der konsequenten End-to-end-Digitalisierung der Kundenwertschöpfung, also vor allem auf integrierten Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Performanceservices.



Mit ihrer Technologieführerschaft im Kerngeschäft und dem Schwerpunkt der Digitalisierung bedient die Heidelberger Druckmaschinen AG einen globalen Markt, der nach Schätzung von Experten in den kommenden Jahren leicht wächst und mit einem jährlichen Druckproduktionsvolumen von über 400 Milliarden Euro im Verpackungs-, Werbe- und Etikettendruck eine starke Basis für unsere Produkte und Lösungen bietet.



Über die Druckindustrie hinaus adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG neue Märkte, beispielsweise hat man sich mit seiner Kompetenz in der Leistungselektronik erfolgreich im Markt für E-Mobilität etabliert. Zudem steigt das Unternehmen mit seiner Drucktechnologie in die Produktion gedruckter organischer Elektronik ein, einen Zukunftsmarkt mit großem Potenzial.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte die Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2019/2020 bei knapp 2,35 Milliarden Euro. Weltweit sorgen insgesamt rund 11.300 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen AG an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (28.06.2021/ac/a/nw)





Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat am 9. Juni ihre Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 bekannt gegeben.Die Heidelberger Druckmaschinen AG erzielte einen Umsatz von rund 1.913 Mio. EUR. Der Auftragseingang legte zum Geschäftsjahresende auf rund 2 Mrd. EUR zu. Das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis lag im Geschäftsjahr 2020/21 mit 146 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr (102 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge ohne Restrukturierungsergebnis schlug mit rund 7,6% die eigene Prognose von rund 7% und den Vorjahreswert von 4,3%. Das EBIT ohne Restrukturierungsergebnis legte von 6 Mio. EUR auf 69 Mio. EUR zu. Aufwendungen für Transformationsmaßnahmen führten zu einem Restrukturierungergebnis von -51 Mio. EUR (Vorjahr: -275 Mio. EUR). Das Finanzergebnis stieg um 11 Mio. EUR auf -41 Mio. EUR an. Das im Vorjahr restrukturierungsbedingt massiv negative Nachsteuerergebnis von -343 Mio. EUR verbesserte sich auf -43 Mio. EUR.Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist für das neue Geschäftsjahr 2021/22 (1. April 2021 bis 31. März 2022) im Hinblick auf eine sich aufhellende Auftragslage und zunehmend positive Effekte aus der umfangreichen Transformation des Konzerns zuversichtlich, wieder auf einen profitablen Wachstumspfad zurückzukehren. Deswegen geht das Unternehmen von einem Umsatzanstieg von 1.913 Mio. EUR auf mindestens 2 Mrd. EUR aus.