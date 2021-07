XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

74,08 EUR +1,76% (06.07.2021, 11:42)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (06.07.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Wird das Bullish-Engulfing bestätigt? AktiennewsDie Aktie von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) legt am Dienstag um 0,39% auf 72,90 Euro zu und knüpft an das gestrige Bullish-Engulfing an, so die Experten von XTB.Um die Umkehr zu bestätigen und einen neuen Aufwärtsimpuls einzuleiten, müssten jedoch einige Widerstände durchbrochen werden: Die Kurszone bei 73 Euro, die zwischen 2018 und 2019 eine zentrale Rolle gespielt habe, die 50-Tage-Linie (EMA) und das lokale Hoch bei 75,40 Euro, das gleichzeitig die obere Grenze der jüngsten Handelsspanne darstelle. Bei einem Abpraller an einer dieser Marken könnte ein erneuter Rücksetzer oder eine Korrektur bis zur 200-Tage-Linie (EMA), die aktuell bei 67,90 Euro verlaufe, drohen.Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:73,82 EUR +1,60% (06.07.2021, 11:57)