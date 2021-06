Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 234 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.200 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (17.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Die Aktie der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd kenne derzeit kein Halten. Auch die jüngste kritische Einschätzung von Warburg Research könne die Aktie nicht bremsen. Die Nachfrage nach Transportmöglichkeiten sei weiter immens. Unternehmenschef Rolf Habben Jansen, habe zuletzt erklärt, normalerweise bewege Hapag-Lloyd von Asien aus wöchentlich 75.000 bis 80.000 Standardcontainer (TEU). Derzeit sei man jedoch bis zu 15fach überbucht.Der Reedereichef habe betont: "Wir haben einfach nicht genug Schiffe, um all die Waren zu transportieren." Nötig wäre eine globale Flotte, die flexibel den Chartermarkt bedienen und bei der auch normale Wartungsarbeiten möglich seien. "Ich wäre nicht traurig, wenn wir wieder zu einer normalen Situation kämen. Das wäre besser für alle."Derzeit hätten unter anderem wegen der Corona-Pandemie Verspätungen mit teils erheblichen Auswirkungen auf die Linienverkehre dominiert. Das betreffe sowohl Asien als auch die USA und Nordeuropa. Normalerweise müssten Schiffe im Schnitt einen bis eineinhalb Tage auf ihre Abfertigung warten, inzwischen seien es mehr als drei Tage. "Das bedeutet, man braucht mehr Schiffe, um die gleiche Menge Fracht zu transportieren", so Habben Jansen."Der Aktionär" habe die Aktie von Hapag-Lloyd in den vergangenen Monaten des Öfteren zum Kauf empfohlen. Seit der jüngsten Empfehlung in der Ausgabe 20/2021 des "Aktionär" bei 156,50 Euro liege das Papier bereits wieder rund 22 Prozent in Front.Anleger lassen die Gewinne laufen, ziehen den Stopp zur Absicherung aber auf 138 Euro nach, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2021)Mit Material von dpa-AFX