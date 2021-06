Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (02.06.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Analystin der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Das im Mai veröffentlichte Frühjahrsgutachten des Immobilienspitzenverbands ZIA und der jüngst publizierte Wohnatlas der Postbank würden darauf hindeuten, dass die Corona-Sonderkonjunktur in der Wohnungswirtschaft weiter anhalte. Zudem sollte sich auch die starke Nachfrage nach Ferienimmobilien angesichts der steigenden Attraktivität von deutschen Urlaubsregionen und der vergleichsweise hohen Renditeaussichten fortsetzen. Dies dürfte bei HELMA in allen Segmenten zu erfreulichen Wachstumsraten im Umsatz sowie Auftragseingang führen, sodass die Jahresziele (Umsatz von 300 bis 310 Mio. Euro; EBT zwischen 25 und 26 Mio. Euro) komfortabel erreichbar erscheinen würden.Dank der günstigen Rahmenbedingungen und despandemiebedingtveränderten Wohnverhaltens rechne Meese damit, dass der signifikante Nachfrageüberhang nach Wohnraum in den Speckgürteln deutscher Großstädte auch in den kommenden Jahren bestehen bleibe und das Umland zunehmend als Investment attraktiv werde. Dies dürfte der operativen Entwicklung der HELMA Eigenheimbau und Wohnungsbau spürbar Rückenwind verschaffen, was das starke Vertriebsergebnis im vergangenen Jahr und die gut gefüllte Projektpipeline (Auftragseingang 2020: 312,5 Mio. Euro; +5,4% yoy) bereits eindrucksvoll belegt hätten.Auch der rasche Vertriebserfolg im Projekt NordVillender HELMA Wohnungsbau untermauere die hohe Nachfrage nach modernen Eigenheimlösungen in grünen, attraktiven Metropolregionen, wo sich HELMA nach Erachten der Analystin erfolgreich positioniert habe. Neben dem zuletzt genannten Projekt in Berlin (Umsatzpotenzial knapp 50 Mio. Euro) würden sich noch weitere Areale u.a. in Hamburg, Hannover, Leipzig und München in der Umsetzung befinden. Angesichts des daraus resultierenden höheren Umsatzanteils im margenstarken Bauträgergeschäft dürfte das EBIT auf Konzernsicht in diesem Jahr erneut überproportional wachsen (MONe: +20,2% yoy), zumal der negative Einfluss der Materialkostensteigerungen aufgrund der Projektvergabe an Subunternehmer zum Festpreisvorerst überschaubar sei.Das gute Marktumfeld dürfte HELMA auch in diesem Jahr ausreichend Rückenwind verschaffen.Charlotte Meese, Analystin der Montega AG, fühlt sich in ihrer positiven Sicht auf den Investment Case bestärkt und bestätigt die Kaufempfehlung für die HELMA Eigenheimbau-Aktie und das Kursziel von 79,00 Euro. (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link