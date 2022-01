Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (12.01.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) nach wie vor zu kaufen.Mit Meldung vom 11.01.2022 habe die HELMA Eigenheimbau AG über die erneut außerordentlich gute Entwicklung des Auftragseingangs berichtet. Mit 446,6 Mio. Euro (31.12.2020: 312,5 Mio. Euro) sei der Bestwert des Vorjahres um 42,9% deutlich übertroffen worden. Dabei sei selbst die im Rahmen der Halbjahresberichterstattung veröffentlichte optimistische Unternehmens-Guidance, die ursprünglich von einem Anstieg in Höhe von ca. 20 bis 25% ausgegangen sei, sichtbar übertroffen worden.Nach Unternehmensangaben habe der überraschende Beschluss der Bundesregierung, die Neubauförderung von Effizienzhäusern 55 ab dem 31.01.2022 auslaufen zu lassen, zu Vorzieheffekten geführt. Das BMWi plane künftig verstärkt die energetische Sanierung von Bestandsobjekten zu fördern. Die Vorzieheffekte hätten nach HELMA-Angaben rund 10% des Auftragseingangs ausgemacht, sodass auch ohne diesen Sondereffekt ein Auftragsvolumen von knapp über 400 Mio. Euro und damit ein neuer absoluter Rekordwert erreicht worden wäre. Häuser der Energieeffizienzklasse 40 und 40 Plus würden unverändert gefördert. Da die HELMA Eigenheimbau AG ab dem 01.02.2022 ausschließlich Häuser dieser Effizienzstufe anbiete, würden die HELMA-Häuser weiterhin eine Förderung in Höhe von bis zu 33.750 Euro/Wohneinheit erhalten.Der starke Anstieg des Auftragseingangs sei von allen Geschäftsbereichen getragen worden. Besonders stark sei aber das Auftragswachstum der HELMA Eigenheimbau AG sowie der HELMA Ferienimmobilien AG gewesen. Im Bereich Ferienimmobilien habe die Gesellschaft mit umfangreichen Ferienimmobilienprojekten auch von einer verstärkten Nachfrage nach inländischem Urlaub profitiert. Im Eigenheimbereich habe die Corona-Krise, neben den ohnehin schon günstigen Vorgaben für Wohnimmobilien, ebenfalls zu einer verstärkten Nachfrage geführt.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben damit unverändert das Rating "kaufen" für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. Sie würden mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen (02.03.2022) eine weitere Überarbeitung des DCF-Bewertungsmodells vornehmen. (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link