Positiv hervortun konnte sich die Aktie von Guess (ISIN: US4016171054, WKN: 902204, Ticker-Symbol: GU9), die nach positiven Geschäftszahlen um über 28% geklettert sei. Der Modekonzern habe im vierten Quartal mehr verdient als vorhergesagt, auch der Umsatz habe besser abgeschnitten.



Ebenfalls mit über den Markterwartungen liegenden Quartalszahlen habe der Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) aufwarten können. Die Erlöse seien insbesondere dank starker Nachfrage im Ausland geklettert - vor allem in China. Die Aktie sei nachbörslich um bis zu 7% gestiegen.



Am Donnerstag seien 44,5 Mio. DWS-Aktien (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100) zu je EUR 32,50 zugeteilt worden. Damit werde die Deutsche-Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)-Tochter mit insgesamt EUR 6,5 Mrd. bewertet. Statt der einst erhofften EUR 2 Mrd. spüle die Emission "nur" rund EUR 1,4 Mrd. in die Kassen. Das Börsendebüt starte heute. (23.03.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag ging es für den Pharmakonzern Abbvie (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB) mit einem Minus von knapp 13% deutlich nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein Lungenkrebsmedikament habe in einer klinischen Studie noch nicht das erhoffte Ergebnis gebracht. Abbvie werde daher keine beschleunigte Zulassung beantragen, sondern die Ergebnisse weiterer Studien abwarten.