Zuletzt sei die 1.920 USD-Marke erreicht worden, die die vorletzte starke Kursbarriere vor dem Allzeithoch aus dem August des Vorjahres darstelle. Knapp unter der Marke tendiere der Goldpreis nun schon seit ein paar Tagen seitwärts.



Ausblick



Weiterhin sei es ein schwieriges Unterfangen, den Bereich um 1.920 USD zu knacken, zumal hier nicht nur eine starke Hürde im Markt liege, sondern auch etliche Kursziele des Anstiegs zusammenlaufen würden. Sollte den Bullen dennoch der Ausbruch gelingen, wäre eine Kaufwelle bis 1.950 USD und darüber bis 1.965 USD die Folge. Hier könnte eine weitere Korrektur starten. Ein Sprung über 1.965 USD würde sodann Aufwärtspotenzial bis 2.000 USD freisetzen. Werde dagegen die kleine Unterstützung bei 1.890 USD unterschritten, käme es bereits zu einem Angriff auf die 1.875 USD-Marke. Ein Bruch der Marke würde schon ein Verkaufssignal und Abgaben bis 1.848 USD auslösen. (03.06.2021/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Gold-Chartanalyse der BNP Paribas:Seit Ende März zog der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer geradlinigen Aufwärtsbewegung an die Widerstandsmarken bei 1.848 und 1.875 USD an, die er im Mai beide nach einem kurzen Richtungskampf überwinden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.