Im kommenden Jahrzehnt würden sich die geografischen Muster des Konsums - und vor allem dessen Wachstum - grundlegend ändern. Bis zum Jahr 2030 werde Chinas Wirtschaft wahrscheinlich die der USA an Größe überholt haben. Zudem werde der Anteil der größten Freihandelszone der Welt, der neu gegründeten RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), die sich auf die ostasiatische Zeitzone konzentriere, am globalen BIP gemessen von 30% im Jahr 2020 auf 50% im Jahr 2030 steigen. Laut der Forschungsgruppe Brookings würden in den 2020er Jahren 90% der Milliarde Menschen, die voraussichtlich zur Mittelschicht gehören würden, in Asien leben.



Unterm Strich werde das Gefüge der Handelsglobalisierung im Jahr 2030 ein ganz anderes sein als das, mit dem der Westen vertraut sei. Die globalen Warenlieferketten würden zunehmend nicht nur von Asien aus, sondern auch nach Asien führen, wie es bereits bei der Versorgung mit natürlichen Ressourcen der Fall sei.



Es gebe zwei große Fragen für Investoren. Erstens: Was werde die Weiterentwicklung der Globalisierung für das Muster der weltweiten Kapitalströme im kommenden Jahrzehnt bedeuten? Zweitens: Werde das Muster, das sich abzeichne, die Amerikanisierung des globalen Kapitals, die die Welt seit 1945 kenne, untergraben oder neu gestalten?



Die Globalisierung des Kapitals bis 2030 werde wahrscheinlich dazu führen, dass ein viel größerer Anteil des grenzüberschreitenden Kapitals nach Asien fließe, sei es in festverzinsliche Anlagen oder in Aktien. Und da die asiatische Mittelschicht immer mehr wachse, werde dieser Kapitalfluss von außerhalb Asiens wahrscheinlich um innerasiatische Kapitalflüsse ergänzt werden. Schließlich verfüge Asien sowohl über Investitionsmöglichkeiten als auch über eine an Ersparnissen reiche Bevölkerung.



Schon jetzt würden die Aktientransaktionen in Hongkong die in London im Verhältnis vier zu eins übertreffen. Bis zum Jahr 2030 würden Chinas Kapitalmärkte eine bekannte Größe sein: transparenter, besser reguliert und weniger bürokratisch als im Jahr 2021. Das gelte ebenso für Indien. Auch der Renminbi und die Rupie würden bis dahin bekannte Größen sein, auch wenn sie die Vormachtstellung des US-Dollars in der Welt des Kapitals noch nicht hätten ablösen können.



Zusammenfassend lasse sich also sagen: Die eingangs diskutierte Frage, ob die Globalisierung tot sei, lasse sich verneinen. Ganz im Gegenteil: Jenseits des Westens würden viele glauben, dass sie sich einfach im Wandel befinde. Die Globalisierung, die von den USA beherrscht gewesen sei, entwickle sich zu einem neuen Handelsgefüge, in dessen Zentrum Asien stehe. Globale Lieferketten würden zunehmend nicht mehr nur aus Asien heraus, sondern nach Asien hinein führen - und der Kontinent selbst werde sein größter Kunde sein. Da sich die Handelsströme wieder nach Osten verlagern würden, müssten Investoren die Auswirkungen auf die Kapitalströme sorgfältig abwägen. (07.07.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Immer wieder werden, besonders im Westen, Stimmen laut, wonach die Globalisierung am Sterben sei. In anderen Teilen der Welt herrscht das Gefühl vor, dass die Globalisierung nicht tot sei, sondern sich von der ursprünglichen Vision der Globalisierung entfernt habe, konstatiert Michael Power, Stratege bei Ninety One.Diese sich entwickelnde Globalisierung werde wahrscheinlich ihre Form, ihre Funktion und vor allem ihren geografischen Schwerpunkt verändern. Power glaube, dass die Globalisierung einfach eine neue Form annehme - und zwar mit Asien als Dreh- und Angelpunkt. Sie werde damit in ein aktualisiertes globales Handelsgefüge umgewandelt, in dem der Westen, und insbesondere die USA, nicht mehr am Steuer sitze, sondern eben Asien:Schaue man sich die bisherige Entwicklung der Globalisierung an, so falle vor allem die dominante Rolle der USA auf. Schließlich hätten die Vereinigten Staaten die mit Abstand größte Volkswirtschaft gehabt. Ihre Kapitalmärkte seien die mit der größten Gewichtung gewesen, ihre Unternehmen seien die wertvollsten gewesen und der Welthandel sei von der Dollarfakturierung dominiert worden. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries habe die globalen Kosten für mobiles Kapital bestimmt. Mit diesen Vorteilen sei es nur natürlich gewesen, dass die multinationalen US-Konzerne das Regelwerk definiert hätten, das die Globalisierung im späten zwanzigsten und frühen einundzwanzigsten Jahrhundert bestimmen sollte.