Tradegate-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

20,40 EUR -0,24% (18.01.2022, 08:00)



London Stock Exchange-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.705,20 GBp +3,79% (17.01.2022, 17:39)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Stock Exchange-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (18.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Das Übernahmeinteresse von Unilever an der Konsumgütersparte des britischen Pharmakonzerns habe zu Wochenbeginn an der Börse für ordentlich Furore und entsprechend kräftige Kursausschläge bei den beiden Blue Chips gesorgt. Die Analysten würden zwar zurückhaltend bleiben, was eine mögliche Transaktion angehe. "Der Aktionär" sei aber langfristig für die GlaxoSmithKline-Aktie nach wie vor optimistisch gestimmt, auch wenn sich eine Übernahme nicht ergebe. Bei Schwäche bleibe der Dividendentitel für den konservativ ausgerichteten Anleger kaufenswert. Wer investiert sei, lasse die Gewinne laufen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: