Bei 21Shares erwarte man, dass sich der Preis von Bitcoin in der nahen Zukunft im Bereich zwischen 35.000 und 40.000 US-Dollar konsolidieren werde. Im Gegenzug dazu bestehe für Ethereum (ETH) sogar die Chance einer deutlichen Aufwärtsbewegung. Vor allem das nächste Woche bevorstehende Ethereum-Upgrade mit dem Namen EIP-1599 dürfte die Nachfrage nach ETH aus den Reihen institutioneller Anleger antreiben und damit der Einstufung von ETH als knappen Rohstoff und technische Grundlage für die DeFi- und NFT-Systeme Rückenwind geben würden.[3]



Binance Coin (BNB), die Stablecoin mit der vierthöchsten Marktkapitalisierung, schwanke bedingt durch behördliche Maßnahmen gegen die Handelsplattform Binance schon einige Zeit lang im Wert.[4] Das Unternehmen scheine diesen behördlichen Druck sehr ernst zu nehmen, habe es doch eine Reihe von Experten mit juristischem Hintergrund eingestellt. Binance sei aktuell auch auf der Suche nach einem neuen CEO mit Erfahrungen in Regulationsangelegenheiten als Ersatz für den aktuellen CEO, Changpeng Zhao. Außerdem plane die US-Tochter von Binance einen Börsengang.[5] Da sich dieser Prozess noch in seiner Anfangsphase befinde, rechne 21Shares damit, dass der Börsengang irgendwann ab Mitte 2022 erfolgen werde.



Als führende Börse bei Spot- und Futures-Geschäften habe Binance aufgrund des jüngsten Verbots in China 77 Prozent seines täglichen Handelsvolumens eingebüßt, was die Spekulationsdynamik eingebremst habe. Das aktuelle Handelsvolumen liege bei 24 Milliarden US-Dollar - noch im Mai habe es bei 106 Milliarden gelegen. Tether (USDT) sei immer noch das am meisten gehandelte Kryptoasset und repräsentiere 82 Prozent des Marktanteils von Binance. BUSD, der Binance-Stablecoin, stehe an zweiter Stelle und mache nur 12 Prozent aus. Aus verschiedenen Gründen erwarte 21Shares jedoch nicht, dass das Handelsvolumen in nächster Zeit neue Höchststände erreichen werde:



1. Ein erheblicher Teil des Handelsvolumens auf Binance würde aus dem Handel mit esoterischen Kryptoassets stammen, die noch nicht auf Handelsplätzen wie Coinbase, Bitstamp, oder Kraken verfügbar seien. Zugleich seien strengere Regulierungen sowohl für zentralisierte als auch dezentralisierte Krypto-Dienste zur Erfüllung der US-Wertpapiergesetze zu erwarten - wie in einem jüngst bekannt gewordenen Kommentar von Gary Gensler, dem Vorsitzenden der US-Börsenaufsicht, ersichtlich.[6] Diese Entwicklung könnte in den USA und Kanada in Beschränkungen oder einem Delisting von Kryptoassets münden, die als nicht registrierte Wertpapiere gelten würden. Im gleichen Sinne habe Uniswap, die führende dezentrale Börse innerhalb des DeFi-Netzwerkes, solche Security-Token von ihrer Schnittstelle (nicht vom Protokoll selbst) entfernt.[7] Die Schnittstelle sei im Besitz von Uniswap Labs, einem in den USA registrierten Tochterunternehmen von Uniswap.



2. Binance habe das Hebellimit kürzlich von 100x auf 20x gesenkt[8] und habe die Verfügbarkeit von Margenhandel mit verschiedenen Fiat-Währungen gestllt, darunter dem Euro, australischen Dollar und britischen Pfund ein.[9] Es sei daher zu erwarten, dass exzessive Spekulationshandlungen nun mit krypto-nativen Derivatprodukten im DeFi-Netz, darunter Dydx oder Perpetual Protocol stattfinden würden.



3. Zuletzt hätten Regierungsvertreter auf der ganzen Welt ihre Bedenken gegenüber Stablecoins geäußert, darunter auch Jerome Powell, Präsident der Federal Reserve. Potenzielle Beschränkungen des Stablecoin-Handels könnten Handelsvolumen auf breiter Front einbrechen lassen, da Stablecoins Anlegern als sofortige Einstiegsmöglichkeit in Krypto-Assets dienen würden.



Mit der zunehmenden Reife der Branche werde 21Shares erleben, dass Kryptounternehmen mehr und mehr Anstrengungen zur Erfüllung von Gesetzen und Regulationen unternehmen würden, um sowohl den Verbraucherschutz als auch die Sicherung eines fairen Wettbewerbes gewährleisten zu können. Um den Trend in die richtige Richtung zu lenken, Innovationen zu fördern und nicht zuletzt das volle Potenzial der Kryptowährungen zu nutzen, müsse die Aufklärung der Regulierungsbehörden der Eckpfeiler dieser Bemühungen sein.



Zug (www.aktiencheck.de) - Bedingt durch einen starken Anstieg des Bitcoin-Preises erfuhr der gesamte Kryptomarkt in der vergangenen Woche einen Anstieg von neun Prozent, so Eliézer Ndinga, Research Lead bei 21Shares.Mit dem Aufkommen des Gerüchts, wonach Amazon Bitcoin als Zahlungsmethode akzeptieren würde, sei das Kryptoasset zum ersten Mal seit sechs Wochen über die Schwelle von 40.000 US-Dollar geklettert. Kurz darauf dementierte der E-Commerce-Gigant[1] die ihm unterstellten Pläne, habe jedoch sein Interesse daran bekräftigt, die Krypto-Industrie in Zukunft zu erforschen.Die Spekulationen um Amazon.com hätten die gesamte Marktstimmung auf den Kopf gestellt und sogar ein anderes, von einer unbekannten Quelle stammendes Gerücht über einen mutmaßlichen Bankbetrug durch Tether-Verantwortliche übertönt.[2] Demnach untersuche das US-Justizministerium, ob führende Tether-Verantwortliche in der Vergangenheit die Art ihrer Geschäftstätigkeit verheimlicht hätten, um Partnerschaften mit Banken eingehen zu können. Ähnlich wie bei den Gründern der Handelsplattform BitMEX könnte dies für die in den USA tätigen Tether-Verantwortlichen das Karriereende bedeuten. Doch selbst dann würde USDT, der von Tether ausgegebene Stablecoin, weiterhin international gehandelt werden könnten - so wie auch BitMEX weiterhin als Dienstleistungsanbieter intakt sei. Andererseits könnten in den USA als Folge eines nachgewiesenen Bankbetrugs strengere Beschränkungen und Kontrollen für Tether eingeführt werden.Zusammengefasst seien die vergangenen Tage also ereignisreich gewesen und würden beachtliche Turbulenzen in der Infrastruktur des Kryptomarktes mit sich bringen:1. Im Rahmen eines scheinbar vorhersehbaren Short Squeeze (rasant steigende Kurse würden Leerverkäufer zur Verlustbegrenzung zwingen) seienh Shortpositionen im Gesamtwert von über einer Milliarde US-Dollar aufgelöst worden. Das Open Interest bei Futures sei in der vergangenen Woche um 1,4 Milliarden Dollar gestiegen, insbesondere im Zusammenhang mit dem jüngsten Preisanstieg.3. Obwohl der Optionsmarkt für Bitcoin deutlich kleiner sei als der Futures-Markt, hätten Optionshändler übermäßig auf Call-Strike-Preise aus dem Bereich von 30.000 bis 40.000 US-Dollar gesetzt, am 27. August sogar 80.000 US-Dollar pro Bitcoin. Dies sei ein Beleg für die positivere Stimmung unter den Derivatehändlern, die einen zukünftigen Aufwärtstrend erwarten würden.