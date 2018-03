Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (22.03.2018/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Mischkonzerns General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) von 17,50 auf 15 USD.Der Geschäftsbericht 2017 habe die Ende Januar veröffentlichten Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Guidance sei nur knapp erreicht worden. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. 2018 sei bestenfalls ein Übergangsjahr. Der GE-Aktionären stehe eine langwierige und wahrscheinlich schmerzvolle Restrukturierung bevor. Wenig hilfreich sei auch die inkonsistente Kommunikation des Managements, was die Komplexität des Konzernumbaus untermauere. Diermeier habe seine Prognosen nochmals angepasst. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau und unter der Berücksichtigung der Unsicherheiten/Risiken sehe er weiterhin kein deutliches Aufwärtspotenzial für die GE-Aktie.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die General Electric-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 17,50 auf 15 USD. (Analyse vom 22.03.2018)