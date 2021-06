Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Russland wolle die Ostseepipeline Nord Stream 2 trotz der Widerstände aus den USA und von deutschen Umweltschützern bis Ende dieses Jahres fertigstellen. Vize-Regierungschef Alexander Nowak habe am Donnerstag am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg gesagt, der Bau der russisch-deutschen Gasleitung werde fortgesetzt. "Wir hoffen, dass die Arbeit beendet wird - vielleicht bis Ende dieses Jahres." Zuvor hätten einzelne russische Politiker eine Fertigstellung schon im Sommer für möglich gehalten.Die Leitung mit zwei Strängen komme auf insgesamt 2.460 Kilometer Rohre, von denen aktuell noch rund 100 Kilometer fehlten, so Nowak. Russland habe zwar zuletzt begrüßt, dass die USA auf scharfe Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG hätten verzichten wollen. Ein Ende der Einmischung aus den USA sehe die russische Führung wegen der laufenden Gespräche zwischen Berlin und Washington zu dem Milliardenprojekt aber nicht.Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, habe sich am Mittwoch (Ortszeit) mit dem außenpolitischen Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Jan Hecker, getroffen, wie der Sicherheitsrat in Washington mitgeteilt habe. Bei ihrem Gespräch sei es auch um die Sorge der USA über die Auswirkungen der Pipeline auf die Ukraine und die europäische Energiesicherheit gegangen. Das Kanzleramt habe sich am Donnerstag nicht zu möglichen Ergebnissen des Treffens äußern wollen. Ein Sprecher habe lediglich auf die Aussage der stellvertretenden Regierungssprecherin Martina Fietz vom Vortag verwiesen, wonach derlei Treffen zur Normalität der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit gehörten.Die US-Regierung habe im Mai davon abgesehen, Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Pipeline zu verhängen. In einem Bericht des Außenministeriums an den US-Kongress habe es geheißen, der Verzicht auf Strafmaßnahmen sei im "nationalen Interesse". Solche Sanktionen würden "die US-Beziehungen mit Deutschland, der EU und anderen europäischen Verbündeten und Partnern" negativ beeinflussen. US-Außenminister Antony Blinken habe aber betont, die USA seien weiter strikt gegen Nord Stream 2.Anleger bleiben an Bord und sichern ihre Position mit einem Stopp bei 4,20 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link