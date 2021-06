XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Dem russischen Erdgasriesen würden derzeit die anziehenden Preise für Öl und Gas kräftig in die Karten spielen. Auch das Absatzvolumen liege witterungsbedingt deutlich über dem Niveau des Vorjahres. So seien die Erdgasexporte in Länder außerhalb der ehemaligen Sowjetunion zwischen 1. Januar und 15. Juni im Jahresvergleich um 26,7% auf 92,3 Mrd. Kubikmeter geklettert. Die Gasproduktion habe mit 241,4 Mrd. Kubikmeter 17,2% über dem Vorjahresniveau gelegen.Angesichts dieser Zahlen sei es wenig verwunderlich, dass der Gewinn des Rohstoffkonzerns im laufenden Jahr stark steigen dürften. So habe der stellvertretenden Vorstandsvorsitzende Famil Sadygov erklärt: "Wir erwarten einen EBITDA-Anstieg von 50 Prozent auf 30 Milliarden US-Dollar."Zwar sei der Kurs in den vergangenen Wochen natürlich bereits kräftig gestiegen, mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 sei die Gazprom-Aktie aber immer noch sehr günstig bewertet. Mutige Anleger könnten daher nach wie vor einsteigen. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,29 EUR +0,08% (18.06.2021, 11:43)