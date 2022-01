XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

44,72 EUR +0,04% (11.01.2022, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

44,77 EUR -0,53% (11.01.2022, 11:03)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und den Nahrungsmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindices DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. (11.01.2022/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von SRH AlsterResearch:Dr. Oliver Wojahn, Analyst von SRH AlsterResearch, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) von "kaufen" auf "halten" herab.Nachdem GEA ein starkes drittes Quartal 2021 berichtet habe, würden die Experten von AlsterResearch davon ausgehen, dass sich der Trend eines robusten Auftragseingangs auch in Q4 fortgesetzt habe. Die Schätzungen für 2021 würden leicht angehoben, für die Folgejahre aber unverändert gelassen.Bislang schien das Management von GEA zuversichtlich, Lieferkettenengpässe, Materialpreisinflation und logistische Herausforderungen durch effiziente Beschaffung und Preiserhöhungen bekämpfen zu können. Die Wachstumsdynamik auf den Märkten für alternative Lebensmittel könnte aber laut AlsterResearch durch die hohe Inflation einen Rückschlag erleiden: marginale Konsumenten gesünderer und nachhaltigerer, aber auch teurerer alternativer Lebensmittel könnten aufgrund steigender Lebenshaltungskosten auf günstigere, traditionelle Nahrungsmittel zurückgreifen.Während also die strukturellen Wachstumstreiber für GEA mittel- bis langfristig weiterhin wirken sollten, seien kurzfristige Rückschläge nicht auszuschließen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei das Geschäft mit alternativen Nahrungsmitteln für die finanzielle Performance von GEA nur von begrenzter Bedeutung, aber es scheine sehr wichtig für die Wahrnehmung im Kapitalmarkt.Bei unverändertem Kursziel von EUR 48,00 auf DCF-Basis stuft Dr. Oliver Wojahn, Analyst von SRH AlsterResearch, die GEA Group-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GEA Group-Aktie: