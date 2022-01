Die noch immer andauernden Folgen der Pandemie würden nach Überzeugung der Expertin die Erholung der Weltwirtschaft bremsen und zu einem instabilen, ungleichmäßigen Wachstum beitragen.



Laut Lemoines Prognose werde sich das US-Wachstum 2022 und 2023 leicht auf 4 Prozent und 3,2 Prozent abschwächen, weil die staatlichen Hilfen auslaufen würden. Auch das Wachstum des Euroraums werde in den nächsten beiden Jahren nachlassen, auf 4,4 Prozent und 2,4 Prozent. Das chinesische Wachstum werde 2022 bei 5,3 Prozent liegen und 2023 auf 5,5 Prozent steigen. Für 2022 und 2023 erwarte die Chefvolkswirtin ein Weltwirtschaftswachstum von 4,6 Prozent und 3,7 Prozent.



Außerdem erwarte Dr. Mathilde Lemoine einen allmählichen Rückgang der Inflation. Als Gründe für diese Prognose nenne sie das Auslaufen der staatlichen Hilfsprogramme, den starken Rückgang der Kaufkraft infolge des Preisanstiegs im Jahr 2021, eine Anhebung der Leitzinsen der US Federal Reserve (FED) und die anhaltenden Folgen von Energiewende und Klimawandel für die Preise für Energie und landwirtschaftliche Erzeugnisse. "Die USA und die EU müssen ihre Wirtschaften klimaneutral machen, und dazu braucht es mehr CO2-freie Energiequellen. Diese Unsicherheit könnte zu einem Anstieg der Energiepreise um durchschnittlich 20 Prozent gegenüber dem vorpandemischen Niveau führen. Die Fed prognostiziert eine unveränderte Inflation bei schwächerem BIP-Wachstum. Wir interpretieren das als Aussicht auf langfristig niedrigere nominale und reale Zinsen", so Dr. Mathilde Lemoine. (11.01.2022/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Folgen der Pandemie für die Weltwirtschaft werden unterschätzt, so Dr. Mathilde Lemoine, Chefvolkswirtin der Edmond de Rothschild Gruppe, in ihrer Prognose für 2022 und 2023.Auch wenn die Lage zurzeit nicht so ernst sei wie während des kompletten Lockdowns, gebe es Ungleichgewichte, Lieferengpässe und Überhitzung. Hinzu kämen Auswirkungen auf die relativen Preise von Gütern und Dienstleistungen und ein Anstieg der Rohstoffpreise, der sich in den Jahren 2022 und 2023 fortsetzen werde.