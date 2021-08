Als eine mögliche Lösung wolle mit 26 Prozent rund jede/r vierte Befragte die Ersparnisse auf verschiedene Banken aufteilen, um so unter den Schwellenbeträgen für die Strafzinsen zu bleiben. Dieses Ergebnis entspreche etwa dem Niveau der Vorjahresbefragung (27 Prozent).



Eine deutliche Veränderung zeige sich bei den Befragten, die diese Gelegenheit nutzen wollten und zumindest einen Teil des Geldes am Kapitalmarkt arbeiten lassen möchten. Sei es im Vorjahr mit 9 Prozent nur rund jede/r Zehnte gewesen, habe aktuell mit 24 Prozent fast jede/r vierte Befragte angegeben, die Strafzinsen als Anlass zu nehmen um den Schritt vom Sparen zum Anlegen zu wagen. "Eine tolle Entwicklung", freue sich Finanzexperte Matthias Schulz. Dies würden auch die Daten der Deutschen Bundesbank bestätigen, die seit Beginn der Pandemie ein erfreuliches, immer weiter zunehmendes Engagement der Deutschen am Kapitalmarkt belegen und für ein gestiegenes Renditebewusstsein sprechen würden.



Aber auch Sachwerte wie Immobilien seien gefragt: 18 Prozent der Befragten wollten hierfür einen Teil ihrer Ersparnisse aufwenden. Und nicht zuletzt wollten 17 Prozent der befragten Deutschen ihr Geld lieber für Konsum ausgeben, statt die Strafzinsen zu zahlen.



Nur noch fünf Prozent der Befragten wolle die Strafzinsen hinnehmen und nicht aktiv werden. Im letzten Jahr sei es mit 23 Prozent fast ein Viertel der Deutschen gewesen. Und es seien weiterhin zwei Prozent, die den Banken komplett den Rücken kehren und nur noch auf Bargeld oder etwa Gold setzen wollten. "Dass sich die seit Jahren gebeutelten Sparerinnen und Sparer über ‚Strafzinsen‘ ärgern, ist nachvollziehbar: Statt für ihr Sparguthaben mit Zinsen belohnt zu werden, kostet das ‚Parken‘ von Geld immer häufiger - vor allem bei größeren Summen. Und so gilt es für Sparerinnen und Sparer, nach echten Alternativen Ausschau zu halten, denn es bedeutet, dass sich ihre Ersparnisse verringern, statt zu wachsen", so Matthias Schulz.



Und so sollten laut Matthias Schulz noch mehr Sparerinnen und Sparer diese Gelegenheit nutzen, über Alternativen zu Sparbüchern und Tagesgeld nachzudenken: "Auch ohne das Verwahrentgelt findet bei den aktuellen Minizinsen nach Abzug der aktuell wieder höheren Inflation ein realer Wertverlust statt." Diese schleichende Enteignung der Sparguthaben ist also bereits Realität und kommt die Sparerinnen und Sparer gerade bei langen Sparzeiträumen teuer zu stehen. "Auch wenn Kapitalmarktanlagen mit einem etwas höheren Risiko der Marktschwankungen verbunden sind, ermöglichen diese über mittel- bis langfristige Zeiträume einen Kapitalzuwachs und damit das Erreichen der Anlageziele", betone Schulz. Für Sparerinnen und Sparer, die erstmal an den Kapitalmärkten aktiv werden möchten, würden sich beispielsweise ertragsorientierte Mischfonds anbieten, die breit gestreut über verschiedene Anlageklassen hinweg investieren und damit weniger schwanken würden als reine Aktienanlagen. Als Sparplan würden sie bereits mit kleinen Beiträgen den Weg vom Sparen zum Anlegen ermöglichen. Und wer mit seinem Geld gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, finde diese so genannten Income-Fonds inzwischen auch in nachhaltigen Varianten.



Um den Schritt zur Wertpapieranlage zu erleichtern, habe J.P. Morgan Asset Management zudem ein neues Online-Informationsangebot gestartet. "Wir wollen vor allem denjenigen, die sich bisher noch nicht an die Kapitalmarktanlage herangewagt haben, leicht verständliche Informationen an die Hand geben. Wer die Grundlagen und Zusammenhänge des erfolgreichen, langfristigen Anlegens versteht, hat auch weniger Scheu, den Schritt vom Sparen zum Anlegen zu gehen", unterstreiche Matthias Schulz.



Die hier zitierten Ergebnisse würden aus dem Finanzbarometer stammen - Sommer 2021 von J.P. Morgan Asset Management, einer repräsentativen Online-Befragung über die Plattform von Attest. Befragt worden seien in der Zeit vom 9. bis 19. Juli 2021 2.000 Frauen und Männer ab 20 Jahren in Deutschland. Im Fokus seien Meinungen und Einstellungen zum Spar- und Anlageverhalten sowie zur Finanzplanung gestanden. Neben langfristigen Themen wie die Altersvorsorge seien auch aktuelle Themen wie Inflation, Strafzinsen, die nachhaltige Geldanlage und Anlageregionen abgefragt worden. Weitere Aspekte der Studie würden in den nächsten Wochen veröffentlicht. (10.08.2021/ac/a/m)







