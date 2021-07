Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

299,65 EUR +0,60% (13.07.2021, 11:56)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

299,80 EUR +0,89% (13.07.2021, 11:46)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

353,16 USD +0,78% (12.07.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (13.07.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) weiterhin zu kaufen.Facebook habe die Erwartungen des Marktes in puncto Umsatz und Gewinn abermals klar übertreffen können. Der Konzern profitiere weiterhin vom COVID-19 bedingten Digitalisierungs-Schub. Das Nutzerwachstum sei im Rahmen der Erwartungen sehr solide ausgefallen, wobei aber der durchschnitlliche Umsatz pro User deutlich habe gesteigert werden können. Der Ausblick des Konzerns sei vorsichtig ausgefallen, unter anderem aufgrund des erwarteten behördlichen Gegenwindes. Zwar habe der Konzern kürzlich einen überraschenden Erfolg vor Gericht verbuchen können, der Gegenwind in diesem Bereich bleibe jedoch unvermindert bestehen, zumal die abgewiesene Klage mit zusätzlichen Daten und Argumenten neu eingereicht werden könne. Zudem scheinen sich durch dieses Urteil viele Politiker bestätigt zu fühlen, dass das Kartellrecht dringend verändert werden muss, damit die Behörden gegen die digitalen Geschäftsmodelle vorgehen können, so der Analyst der RBI. Auch wenn die regulatorischen Herausforderungen sich etwas bremsend auf die Kursentwicklung auswirken könnten, so sehe der Analyst ob der gemäßigteren Bewertung im Peer Group Vergleich nach wie vor noch Potenzial.Insbesondere im Zuge der von Andreas Schiller weiterhin erwarteten Fortsetzung der zyklischen Erholung im Jahresverlauf geht der Analyst der Raiffeisen Bank International AG durchaus von einem weiteren Anspringen der Online-Werbeeinnahmen aus, weswegen er seine Kauf-Empfehlung bestätigt und das Kursziel auf USD 390 anhebt. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Facebook-Aktie: