Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

298,00 EUR -0,67% (06.07.2021, 09:17)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

298,55 EUR -0,22% (06.07.2021, 09:04)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

354,70 USD +0,09% (02.07.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (06.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Gehe es um Facebook, dann würden die meisten Anleger an die gleichnamige Plattform und die dazugehörigen Töchter Instagram und WhatsApp denken. In der Tat würden diese Internetplattformen zu den bekanntesten Diensten von Facebook gehören. Viele würden jedoch den AR- und VR-Spezialisten Oculus in Facebooks Portfolio unterschätzen.Eigenen Angaben zufolge habe Facebook mit den Verkäufen seines VR-Headsets Oculus Quest im letzten Jahr rund 100 Mio. Dollar erlöst. Das sei nur ein kleiner Bruchteil des Gesamtumsatzes (86 Mrd. Dollar) von Facebook im letzten Jahr. Und dennoch seien über 20 Prozent der Beschäftigten des Tech-Giganten im Bereich AR und VR tätig.Warum Facebook diese Sparte so hoch gewichte, werde bei einem Blick auf den Gesamtmarkt klar. Laut einer Erhebung von BCG solle sich der AR- und VR-Markt von 30 Mrd. 2021 auf knapp 300 Mrd. Dollar verzehnfachen. Das entspreche einem CAGR von rund 115 Prozent.Und Facebook wolle künftig neben den Verkaufserlösen auch mit Werbung und Abo-Gebühren innerhalb des Oculus-Ökosystems Geld verdienen. Damit werde auch klarer, was für ein riesiges Potenzial in Oculus schlummere.Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Facebook-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link