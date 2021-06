Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die große Frage, wie Facebook die Daten der rund 2,8 Milliarden monatlich aktiven Nutzer verwende, treibe seit Jahren die Politik um. Jetzt habe die EU-Kommission eine Untersuchung gegen den Internetkonzern eingeleitet - diesmal im Fokus: mögliche Wettbewerbsverstöße beim Kleinanzeigendienst Facebook Marketplace.Facebook betreibe seit 2016 seinen Marketplace, auf dem zum Beispiel Autos, Kleidung oder Fahrräder privat verkauft und gekauft werden könnten. Dabei würden keine Gebühren anfallen. Wie bei anderen Facebook-Diensten diene die Kleinanzeigen-Sektion dazu, die Reichweite der durch Werbung finanzierten Plattform zu erhöhen und den Dienst für Nutzerinnen und Nutzer relevanter zu machen.Die EU-Kommission wolle nach eigenen Angaben klären, ob Facebook seine Stellung auf anderen Märkten für diesen Dienst wettbewerbswidrig ausnutze. "Nach Abschluss ihrer vorläufigen Untersuchung kann die Kommission nicht ausschließen, dass Facebook den Wettbewerb im Bereich der Online-Kleinanzeigendienste verfälscht", habe die Brüsseler Behörde erklärt. So könnte Facebook etwa aus den Werbeaktivitäten seiner Wettbewerber genaue Informationen über Vorlieben der Nutzer ableiten. Diese Informationen könnten dann genutzt werden, um Facebook Marketplace zu optimieren.Auch die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde habe am Freitag eine Untersuchung zur Nutzung von Daten durch Facebook eingeleitet.Große Plattformen wie eBay beziehungsweise ebay Kleinanzeigen oder Amazon Marketplace würden laut dem Branchenverband Bitkom von den meisten deutschen Online-Verkäufern (62 Prozent) genutzt. Fast jeder Zweite (49 Prozent) setze auf Plattformen zum An- und Verkauf etwa von Büchern, Filmen oder Games, zum Beispiel Momox oder rebuy. Und nur ein gutes Fünftel der Online-Verkäufer (22 Prozent) sei seine ausrangierten Dinge über Facebook Marketplace los geworden.Im vorbörslichen US-Handel würden sich die Anleger kaum für die Untersuchung gegen Facebook interessieren. Die Aktie des Social-Media-Konzerns notiere nur leicht im Minus aber immer noch deutlich über der wichtigen 300-Dollar-Marke und nur 2,3 Prozent unterhalb des bisherigen Allzeithochs bei 333,87 Dollar."Der Aktionär" geht trotz des ständigen datenschutzrechtlichen Störfeuers davon aus, dass die jüngste Rally fortgesetzt werden kann, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 04.06.2021)Mit Material von dpaAFX