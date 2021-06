Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 12,2 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 1,91 Mrd. EUR. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen für Kunden zu schaffen. Mehr als 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag. (03.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik stehe am heutigen Donnerstag kräftig unter Druck. Grund zur Beunruhigung sei dies allerdings nicht. Es handle es sich hier lediglich um einen Dividendenabschlag von 1,15 Euro je Aktie, der heute bei den Aktien abgezogen worden sei. Derweil laufe weiter alles rund bei Evonik.Der Spezialchemiekonzern habe den Vertrag mit Vorstandschef Christian Kullmann um fünf Jahre verlängert. Somit bleibe Kullmann bis Mai 2027 an der Konzernspitze, wie Evonik am Mittwoch in Essen mitgeteilt habe. Mit der Vertragsverlängerung solle der strategische Kurs des Konzerns beibehalten und gestärkt werden, habe es geheißen. Kullmann lenke seit Mai 2017 die Geschicke des MDAX-Unternehmens. Seither treibe er den Umbau zu einem Spezialchemiekonzern voran - mit Übernahmen und dem Verkauf von Unternehmensteilen, die den Ansprüchen an die Profitabilität nicht genügen würden.Aufsichtsratschef Bernd Tönjes habe das bisherige Wirken gelobt: Kullmann habe Evonik "maßgeblich vorangebracht" und auch in schwierigen Zeiten "erfolgreich auf Kurs gehalten."Kullmann danke dem Aufsichtsrat für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und kündige weitere Schritte für mehr Wachstum und Profitabilität an. Herausragende Bedeutung komme dabei der Nachhaltigkeit zu. "Profitabel und nachhaltig zu wachsen, ist die Königsdisziplin der Industrie", so Kullmann. "In dieser Disziplin wollen wir ganz nach oben, und unsere Kunden wollen das auch. Sie setzen zunehmend auf unsere Lösungen, um ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können.""Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Evonik weiterhin bullish gestimmt. Nicht zu vergessen auch: die hohe Dividendenrendite von derzeit 3,9 Prozent. Anleger können nach wie vor einsteigen, so Marion Schlegel. Ein Stoppkurs bei 24,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 03.06.2021)Mit Material von dpaAFX