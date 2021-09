Alles deute darauf hin, dass Pekings Prioritäten darauf gerichtet seien, etwaige Schockwellen und Kollateralschäden für Lieferanten, Kunden, Bankensystem und Bauunternehmen so gering wie möglich zu halten, während man wenig Veranlassung sehe, Evergrande selbst zu retten. Das Szenario einer weitgehend "kontrollierten Detonation" scheine weiterhin am wahrscheinlichsten zu sein, mit der unumgänglichen Einschränkung, dass es bei derartigen Konstellationen natürlich immer zu unvorhergesehenen Komplikationen und Folgewirkungen kommen könne. Die Voraussetzungen stünden aber recht gut, dass Finanzsystem und Immobilienmarkt ohne größere Schäden davonkommen würden.



Peking versuche sowieso schon seit längerem, exzessive Verschuldung bei Immobilienfirmen abzubauen beziehungsweise zu verhindern, sowohl aus Sorge um die Stabilität des Finanzsystems als auch um den Auftrieb bei Immobilienpreisen zu bremsen. Eine Rettung von Evergrande wäre da genau das falsche Signal. Gleichwohl könnten Kreditwachstum und Bautätigkeit unter den Vorgängen um Evergrande leiden, mit entsprechenden negativen Folgewirkungen für Konjunktur und Rohstoffpreise. Am wahrscheinlichsten bleibe jedoch, dass Kredit- und Fiskalimpuls im vierten Quartal Aufwärtsdynamik bekämen und sich in der ersten Hälfte 2022 die Konjunktur in China wiederbelebe.



Chinas Aktienbörsen hätten sich im August zweigeteilt gezeigt. Während die H-Aktien in Hongkong im Durchschnitt rund ein halbes Prozent nachgegeben hätten, hätten die A-Aktien auf dem Festland um mehr als 4% zugelegt. (Ausgabe September 2021) (24.09.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Trend schwächerer Konjunkturdaten in China setzt sich fort, wobei zuletzt vor allem die Einzelhandelszahlen negativ überraschten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Von großangelegten Stimuli sei noch immer nichts zu sehen. Stattdessen drohe zusätzliches Ungemach. Die größte Firmenpleite in Chinas Geschichte scheine unabwendbar und sie könnte im schlimmsten Fall erhebliche negative Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft bis hin zur Weltkonjunktur haben. Manche Beobachter würden gar meinen, der drohende Konkurs des Immobilienentwicklers Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) könnte Chinas "Lehman-Brothers-Moment" sein, in Anspielung auf den Kollaps der US-Investmentbank 2008. Das scheine allerdings eine sehr pessimistische Sichtweise zu sein.