So solle die europäische Wirtschaft laut dem Chefökonomen von Goldman Sachs Jari Stehn in diesem und nächsten Jahr um jeweils 4,4 und 2,5 Prozent wachsen, während er für die USA in diesem Zeitraum lediglich Wachstumsraten von 3,5 (2022) und 2,2 Prozent (2023) erwarte.



Diese optimistische Prognose begründe er zum einen damit, dass die EZB aufgrund der niedriger als in den USA ausgefallenen Inflationsraten einen gewissen Spielraum habe, das aktuelle Zinsniveau beizubehalten. Zudem hätten europäische Länder die Omikron-Krise bisher gut bewältigt und auf größere Lockdowns weitgehend verzichtet. Damit hätten neue Schocks für die Wirtschaft vermieden werden können.



Goldmans gedämpfte Konjunkturprognose für die USA hänge auch damit zusammen, dass das geplante billionenschwere Investitionspaket des US-Präsidenten Biden "Build back better" gegebenenfalls am Widerstand des US-Kongresses scheitern könnte.



Auch "Der Aktionär" bleibt für die europäische Wirtschaft bullish und hat bereits viele europäische und deutsche Unternehmen auf seiner Empfehlungsliste, so Emil Jusifov. (11.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In den USA wurde bereits die Zinswende eingeleitet, so Emil Jusifov von "Der Aktionär".Die EZB halte dagegen bisher an ihrem Kurs fest und werde daher von zahlreichen Seiten kritisiert. Die Investmentbank Goldman Sachs sehe es anders und erwarte in der Eurozone in den nächsten beiden Jahren höheres Wirtschaftswachstum als in den USA - nicht zuletzt aufgrund der lockeren Geldpolitik der EZB.