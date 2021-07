Der Wachstumsfonds WFB 2 hat sich inzwischen an OroraTech beteiligt, einem Unternehmen, das über Kleinstsatelliten ein Waldbrand-Frühwarnsystem aufbaut. Um weltweit noch schneller vor Waldbränden warnen zu können, will OroraTech in den kommenden Jahren eigene Nanosatelliten von der Größe eines Schuhkartons im Orbit platzieren, die mit sehr kleinen KI-basierten Infrarotkameras ausgestattet werden. Forstbehörden weltweit haben bereits mit dem Ororatech "Wildfire-System" ihre Frühwarnsysteme erweitert.



Weitere Beteiligungen des Wachstumsfonds Bayern 2 sind German Bionic Systems und Wealthpilot. German Bionic Systems ist ein europaweit markt- und technologieführendes Unternehmen im Bereich robotische Exoskelette mit Hauptsitz in Augsburg. Die intelligenten, rucksackartigen Kraftanzüge unterstützen in körperlich anstrengenden Berufen, etwa in Warenlagern, die Beschäftigten dabei, das Risiko von Muskel- und Skeletterkrankungen zu reduzieren.



Das Fintech Wealthpilot wiederum richtet sich an Vermögensberater aller Art, Banken und Versicherungen. Sie können mit Wealthpilot das Gesamtvermögen ihrer Endkunden "auf Knopfdruck" analysieren, planen und anschließend dem Endkunden mit einem eigenen Zugang auf allen Endgeräten transparent und verständlich zur Verfügung stellen.



Die Beteiligungen betonen den innovativen, technologiegetriebenen Ansatz des WFB2, der sich in Bayern auf ein gut ausgebautes Netzwerk an den Universitäten und Forschungszentren stützen kann und damit die Innovationskraft des Standorts unterstreicht.



Der EIB-Beteiligung an WFB 2 ist mit einer Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert. Der EFSI ist die tragende Säule des Investitionsplans für Europa, mit dem die EIB und die EU-Kommission die Investitionstätigkeiten in Europa beleben wollen.



Finanziert werden können nach den Kriterien des EFSI und der EIB Start-ups vorrangig aus den Bereichen Life Science, Medizintechnik und Diagnostik sowie IT und Robotik. Das Engagement in Bayern soll die Firmen in der Wachstumsphase stärken, für die es - anders als in den USA und China - in Deutschland zu wenig private Investoren gibt. (06.07.2021/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt in Bayern mit zusätzlichem Wagniskapital innovative, technologiegetriebene Start-ups, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

An der Unterzeichnungszeremonie mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle und Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert nahmen am 5. Juli 2021 auch die Gründer und Chefs der ersten drei Beteiligungsunternehmen des WFB 2 teil.