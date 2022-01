Die Aktien der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) würden heute niedriger gehandelt, nachdem Cerberus Capital Management den Verkauf von Anteilen an den beiden Kreditinstituten eingeleitet habe. Cerberus wolle 25,3 Millionen Aktien der Commerzbank mit einem Kursziel von 7,46 Euro und 21 Millionen Aktien der Deutschen Bank mit einem Kursziel von 12,06 Euro verkaufen. Cerberus habe vor der Ankündigung rund 3% der Anteile an der Deutschen Bank gehalten und rund 5% der Anteile an der Commerzbank und wolle rund ein Drittel seiner Anteile an jedem Kreditinstitut verkaufen.



Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) sei heute einer der DE30-Werte mit der besten Performance. Das Unternehmen habe erklärt, dass es davon ausgehe, dass sein Lebensmittelgeschäft in der zweiten Jahreshälfte 2022 die Gewinnschwelle erreichen werde. Delivery Hero rechne im vierten Quartal 2022 mit einem Gewinn zwischen 0 und 100 Millionen Euro.



HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) habe angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten und eigene Aktien im Wert von bis zu 250 Millionen Euro zu erwerben, was 2,4% der ausstehenden Aktien des Unternehmens zu aktuellen Marktpreisen entspreche. Die Käufe würden in zwei Tranchen im Wert von 125 Millionen Euro durchgeführt, wobei die erste Tranche heute beginne.



Einschätzungen von Analysten:



Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) sei bei Citi auf "neutral" hochgestuft worden. Das Kursziel laute 105,00 Euro.

Nemetschek (ISIN DE0006452907/ WKN 645290) sei bei Barclays auf "equal-weight" herabgestuft worden. Das Kursziel laute 100,00 Euro.

adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) sei bei RBC auf "outperform" hochgestuft worden. Das Kursziel laute 325 Euro. (11.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices handeln am Dienstag höher und versuchen, sich von den gestrigen Verlusten zu erholen, so die Experten von XTB.Die meisten Blue-Chip-Benchmarks in Europa würden heute über 1% höher notieren. Der polnische WIG20 (W20) und der russische RTS (RUS50) seien mit einem Plus von jeweils rund 1,8% die Spitzenreiter, während der spanische IBEX (SPA35) und der britische FTSE 100 (UK100) mit einem Plus von "nur" 0,6% underperformen würden. Jerome Powell werde heute um 16:00 Uhr vor dem US-Senat zu der Anhörung über seine Wiederernennung erscheinen. Der Text der Rede sei bereits veröffentlicht worden, sodass das Ereignis nicht zu einem Volatilitätsanstieg führen dürfte.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) unternehme heute einen weiteren Versuch, eine wichtige Widerstandszone zu überwinden. Die Zone unterhalb des 23,6%-Retracements des jüngsten Aufwärtsimpulses werde zusätzlich durch frühere Kursreaktionen und die 200-Stunden-Linie verstärkt. Gelinge es den Bullen, den Index über diese Hürde zu drücken, würde ein neues Hoch erreicht werden, was darauf hindeuten könnte, dass die Korrektur kurz vor dem Ende stehe. Gelinge dies den Käufern hingegen nicht und der Index beginne zu fallen, wäre die Reaktion auf die Unterstützung bei 15.870 Punkten entscheidend. Ein Abprallen von der 15.870-Punkte-Marke könnte als rechte Schulter eines inversen SKS-Musters betrachtet werden.