Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (13.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse der Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) unter die Lupe.Die Aktie von Energiekontor habe sich in den vergangenen Wochen deutlich von den jüngsten Tiefs gelöst. Angesichts sinkender Anleiherenditen sei die Stimmung für Green-Tech-Werte allgemein wieder deutlich besser, zudem laufe es bei Energiekontor auch operativ gut. Das untermauere jetzt noch einmal ein neuer Report des Konzerns.Im "Report Windpark-Optimierung 2016-2020" habe Energiekontor die eigenen Optimierungsmaßnahmen der vergangenen fünf Jahre bilanziert. Zwei Prozent Mehrertrag pro Jahr und mehr als 20 Prozent Kostensenkung habe der Konzern erzielt. "Die Effekte der Optimierungen haben unsere Erwartungen weit übertroffen", zeige sich Vorstand Carsten Schwarz mit den Zahlen zufrieden.Gleichzeitig wolle Energiekontor sein Optimierungs-Know-how auch für externe Windparks zur Verfügung stellen. Mit einem ganzheitlichen Management als Dienstleistung solle gerade kleineren Projektierern und Betreibern geholfen werden, günstigen grünen Strom zu produzieren. "Wir bieten nun auch anderen Eigentümern an, ihre Windparks als Betriebsführer zu betreuen und mit unseren Methoden zu optimieren", so Schwarz dazu.Eine höhere Effektivität sei zu begrüßen. Auch das neue Angebot sollte sich positiv auswirken. Energiekontor befinde sich weiter voll auf Kurs. Nachdem sich auch das Chartbild wieder verbessert habe, sollten zeitnah weiter steigende Kurse drin sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Energiekontor-Aktie: