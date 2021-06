Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Technologische Innovationen in Kombination mit staatlich regulatorischer Unterstützung ermöglichen es Anlegern aus aller Welt in zukunftsorientierte Branchen der Schwellenländer zu investieren, so die Experten von UBS Asset Management."Gleichzeitig deuten demografische Trends auf eine Zunahme chronischer Gesundheitsprobleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Probleme, Krebserkrankungen und Fettleibigkeit hin, so dass die Gesundheitsausgaben in den Schwellenländern bis 2040 voraussichtlich um 24,4% gegenüber 9,8% in den Industrieländern steigen werden", so Song weiter. "Führende Pharma- und Biotech-Unternehmen sind in den Schwellenländern gut aufgestellt, um den erhöhten Risiken mit Forschung und Medikamenten zu begegnen.""Ebenso wird der aktuelle Anstieg der Haushaltseinkommen dazu führen, dass die Verbraucher in den Schwellenländern zunehmend Premiumprodukte mit höheren Margen nachfragen. Die finanzielle Eingliederung ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Wandels, da 31% der Weltbevölkerung, vor allem in den Schwellen- und Frontier-Märkten, nach wie vor keine Bankverbindung haben", erkläre Song. (17.06.2021/ac/a/m)