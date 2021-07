Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

117,10 EUR -0,43% (29.07.2021, 09:01)



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

117,20 EUR -0,42% (29.07.2021, 09:16)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (29.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie befinde sich Eckert & Ziegler operativ auf Kurs. Die Berliner hätten nach einem unerwartet starken ersten Halbjahr die Messlatte für 2021erneut ein Stück höher gelegt. Auch die Aktie habe ihre imposante Rekordfahrt fortgesetzt.Eckert & Ziegler profitiere von einer steigenden Nachfrage nach Krebstherapien. Die Gesellschaft habe sich als Lieferant der radioaktiven Komponenten für die Pharmaunternehmen stark positioniert. Dieses Segment habe extrem hohe Markteintrittsbarrieren.Die Nachfrage sei enorm: Das Management rechne beim Jahresüberschuss daher mittlerweile mit rund einem Fünftel mehr als bisher. Demnach solle der Gewinn in diesem Jahr bei rund 35 Millionen Euro liegen, nachdem der Konzern zuvor 29 Millionen Euro angepeilt habe. Für die Jahresumsätze rechne Eckert & Ziegler unverändert mit einem Wert auf Vorjahresniveau von etwa 180 Millionen Euro.Der Konzern habe bereits durch den Verkauf seiner Tumorbestrahlungssparte im ersten Quartal einen Großteil seiner alten Jahresprognose erfüllt. Aber selbst die neuen Gewinnziele seien nach dem ersten Halbjahr bereits zu weit mehr als die Hälfte erfüllt: Von Januar bis Juni habe das Konzernergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge rund 22 Millionen Euro erreicht, nachdem im Vorjahr der Wert noch bei 13 Millionen Euro gelegen habe.Die Aktie könnte ihren Lauf fortsetzen und Kurs auf die 150-Euro-Marke nehmen. Anleger nutzen den jüngsten Kurssprung, um ein paar Teilgewinne einzustreichen. Bei Rest lassen sie die Gewinne laufen, stellen sich aber auch auf gesunde Verschnaufpausen und möglicherweise auch kurze und scharfe Rücksetzer ein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2021)Mit Material von dpa-AFX