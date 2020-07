XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (13.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Mit dem milliardenschweren Innogy-Deal hätten E.ON und RWE die deutsche Energiewelt grundlegend verändert. E.ON sei bei der Übernahme nun praktisch am Ziel angekommen. Mit dem Verkauf des Endkundengeschäfts in Tschechien sollten die kartellrechtlichen Vorgaben nun erfüllt sein. An der Börse komme das gut an.E.ON verkaufe das Strom- und Gasgeschäft für Endkunden in Tschechien an die ungarische MVM Gruppe. Ein Kaufpreis für Innogy Ceska Republika A.S. sei nicht bekannt geworden, derzeit versorge der Konzern 1,2 Millionen Gas- und 0,4 Millionen Stromkunden. Bis Jahresende solle der Deal abgeschlossen werden, noch fehle aber die Zustimmung der Europäischen Kommission.E.ON habe mitgeteilt, dass damit der finale Schritt bei den kartellrechtlichen Verpflichtungszusagen gemacht sei. Von wesentlichen Teilen des Heizstromgeschäfts in Deutschland und einem Teil des Endkundengeschäfts in Ungarn habe sich der Versorger bereits zuletzt getrennt, der Bau und Betrieb mehrerer Elektro-Ladestationen an deutschen Autobahnen sei eingestellt worden.Anleger sollten die Gewinne bei der E.ON-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Vor allem konservative Anleger sollten den Versorger weiter im Depot haben. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: