Ausblick: Der Aufwärtstrend sei weiterhin klar intakt, solange der 50er EMA nicht nachhaltig unterschritten werde.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich im Bereich des 50er EMA fangen und hier ein Verlaufstief bilden. In der Folge wäre mit einem erneuten Anstieg im Währungspaar zu rechnen, wobei zunächst der 10er EMA die erste Anlaufmarke wäre. Gelinge ein nachhaltiger Anstieg über den 10er EMA, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Verlaufshoch bei USD 1,226 zu rechnen. Darüber könnte dann das Verlaufshoch vom Januar bei USD 1,234 angelaufen werden.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar behalte die Abwärtsdynamik der Vortage bei und rutsche auch nachhaltig unter den 50er EMA. Damit würde sich die Lage für EUR/USD deutlich eintrüben und ein weiterer Kursrückgang zum Verlaufstief bei USD 1,198 wahrscheinlich werden. Darunter könnten die Bären dann den 200er EMA bei aktuell USD 1,192 anlaufen. (04.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufstief bei USD 1,170 in einem steilen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei hätten am 6. April sowohl der 10er EMA als auch der 200er EMA nach oben durchbrochen und damit ein Stärkesignal generiert werden können. Am 13. April sei ein Anstieg über den wichtigen 50er EMA gefolgt, womit sich die Lage für das Währungspaar weiter aufgehellt habe. Es sei dann auch ein weiterer Kursanstieg gefolgt, wobei am 25. Mai ein Verlaufshoch bei USD 1,226 erreicht worden sei. Abwärtskorrekturen seien dabei weitgehend im Bereich des10er EMA ausgelaufen. Bei tieferen Abwärtskorrekturen sei EUR/USD im Bereich des 50er EMA nach oben abgeprallt. Zu beachten ei zudem die bullische Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA am 19. April. Aktuell befinde sich das Währungspaar erneut in einer tieferen Abwärtskorrektur im Bereich des 50er EMA.