Ausblick: Das Währungspaar EUR/USD befinde sich kräftig unter Druck und habe den 50er EMA im Wochenchart erreicht. Hier könnte EUR/USD wie bereits zuvor wieder nach oben abdrehen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich im Bereich des 50er EMA im Wochenchart fangen und eine Gegenbewegung einleiten. Gelinge den Bullen dann auch ein Durchbruch über den 200er EMA im Tageschart bei USD 1,194, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei USD 1,199 zu rechnen.



Die Short-Szenarien: EUR/USD könne nicht über den 200er EMA ansteigen und sacke weiter nach unten ab. Werde dann auch der 50er EMA im Wochenchart aufgegeben, würde sich die Lage weiter eintrüben. Dann wäre mit einem Rücklauf bis zum Verlaufstief bei USD 1,170 zu rechnen. Darunter wäre ein weiterer Rücklauf bis zum 200er EMA im Wochenchart bei USD 1,160 zu erwarten. (18.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD hatte sich seit dem Verlaufstief bei USD 1,170 in einem starken Aufwärtstrend befunden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtskorrekturen seien dabei in der Regel im Bereich des 10er EMA ausgelaufen. In der Extension seien Korrekturen bis zum 50er EMA gelaufen, bevor dann der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen worden sei. Das Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung sei bei USD 1,226 erreicht worden, dann sei das Währungspaar unter Druck gekommen. Die Abwärtsdynamik habe sich auch am Vortag weiter fortgesetzt. Es sei dabei zum Bruch des 200er EMA gekommen, womit sich die Lage für das Währungspaar auch langfristig eingetrübt habe. Im Fokus stehe nun der 50er EMA im Wochenchart bei aktuell USD 1,187.