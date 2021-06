Paris (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat zum Kanadischen Dollar (ISIN EU0009654748/ WKN 965474) - im Fachjargon Loonie genannt - in den vergangenen Monaten immer mehr abgewertet, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Sehe man den Kursverlauf beider Währungen im Spiegel der Pandemie, so kehre auch bei EUR/CAD allmählich wieder Normalität ein: Vor Ausbruch der Pandemie sei ein Euro 1,42 Kanadische Dollar wert gewesen. Binnen kürzester Zeit habe der Wechselkurs auf 1,60 angezogen und dann wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Ein Grund für ein Ende dieser Entwicklung könnte das schwächelnde Wachstum Kanadas sein. Das Rohstoffland habe im April nur ein Wachstum von -0,8 Prozent geschafft. Zwar habe das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2021 um 5,9 Prozent zugelegt, doch habe auch dieser Wert unter den Erwartungen gelegen. Ganz anders die Eurozone: Hier brumme die Wirtschaft und die EU-Kommission erwarte auf das Gesamtjahr gesehen einen Zuwachs von 4,2 Prozent.



Auch die Industrie in der Eurozone stehe so gut da wie selten. Die Autobauer würden bereits wieder an das Vorkrisenniveau anknüpfen und auch die Einkaufsmanagerindices für die Industrie würden mit 63,1 Punkten im Mai in einem klar expansiven Bereich bleiben. Gut möglich, dass sich die europäische Gemeinschaftswährung und der Kanada-Dollar mittelfristig wieder innerhalb einer engeren Spanne einpendeln könnten. Die große Nachfrage nach Rohstoffen begünstige zwar den Loonie, doch befinde sich auch die Eurozone im Aufwind. (04.06.2021/ac/a/m)





