Tradegate-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

21,55 EUR +0,63% (12.01.20221, 15:15)



Nasdaq-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

24,44 USD +0,45% (12.01.2022, 16:37)



ISIN Dropbox-Aktie:

US26210C1045



WKN Dropbox-Aktie:

A2JE48



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Deutschland:

1Q5



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Nasdaq:

DBX



Kurzprofil Dropbox Inc.:



Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX), am 8. Mai 2007 gegründet, ist ein Online-Unternehmen, das Online-Dateispeicher- und -freigabedienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine Dropbox-Collaboration-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte zu erstellen, darauf zuzugreifen, sie zu organisieren, zu teilen, zusammenzuarbeiten und zu sichern.



Zu den Erstellungsfunktionen gehören Dropbox-Papier und Doc-Scanner. Dropbox-Papier ermöglicht Benutzern das Co-Authoring von Inhalten, das Markieren von anderen, das Zuweisen von Aufgaben mit Fälligkeitsterminen, das Einbetten und Kommentieren von Dateien, Tabellen, Checklisten und Code-Snippets in Echtzeit. Der Doc-Scanner ermöglicht es Benutzern, Inhalt in Dropbox von Papierkopien zu erstellen. Sein Zugriff und Organisation umfassen Suche, reiche Vorschauen, Dropbox Smart Sync, Versionsgeschichte und Ökosystem von Drittanbietern. Suchfunktionen ermöglichen Benutzern, die Dateien und Ordner zu finden, die sie benötigen.



Die umfangreiche Vorschau ermöglicht es Benutzern, mit Dateien zu interagieren, z. B. Kommentieren, Kommentieren, Überprüfen, Präsentieren von Dateien und Anzeigen, wer sie angezeigt und bearbeitet hat. Mit Dropbox Smart Sync können Benutzer auf ihre Inhalte auf ihren Computern zugreifen, ohne Speicherplatz auf ihren lokalen Festplatten zu belegen. Seine Versionshistorie ermöglicht es Benutzern, den Versionsverlauf der Datei anzuzeigen, mit dem bei Bedarf ältere Versionen abgerufen und abgerufen werden können. Das Ökosystem von Drittanbietern ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die eine Verbindung zu Dropbox und seiner DBX Developer-Plattform herstellen. (12.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dropbox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX) unter die Lupe.Europas erstes Tech-IPO nehme Formen an. Am Mittwoch habe WeRock, das Unternehmen hinter dem File-Sharing-Dienst WeTransfer, bekanntgegeben, seinen Börsengang vorzubereiten. Dieser solle an der Euronext im Amsterdam stattfinden. Das Emissionsvolumen werde laut Unternehmensangaben im mittleren dreistelligen Millionenbereich liegen.Beim Börsengang wolle das Unternehmen neue Papiere im Wert von 160 Mio. Euro ausgeben. Außerdem sollten auch bestehende Aktien platziert werden. In welchem Umfang, dazu habe WeRock bislang keine Angaben gemacht.Auch bezüglich der angestrebten Bewertung oder einem möglichen Zeitfenster für das IPO lägen keine Informationen vor, da das Unternehmen den Antrag für den Börsengang erst noch stellen müsse. Allerdings liefere WeRock, das sich im Zuge des IPO in "The Creative Productivity Group" umbenennen wolle, erste Einblicke in die Geschäftszahlen. Demnach hätten die Niederländer in den ersten neun Monaten 2021 rund 72 Mio. Euro umgesetzt und hätten ein bereinigtes EBITDA von 21 Mio. Euro erwirtschaftet.Für das Gesamtjahr rechne das Management mit einem Umsatz von über 100 Mio. Euro. Mittelfristig liege das Ziel beim Umsatzwachstum oberhalb von 20% pro Jahr. Damit würde WeRock mehr als doppelt so schnell wachsen wie der Wettbewerber Dropbox, für den Analysten 2022 ein Umsatzplus von 10% prognostizieren würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dropbox-Aktie: