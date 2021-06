Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatten wir in Bezug auf den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) auf die saisonalen Herausforderungen der 2. Junihälfte bzw. des 3. Quartals sowie auf eine historisch einmalige Indikatorenkonstellation hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Der MACD sei binnen 15 Monaten von historisch niedrigen Niveaus bis in absolute Rekordhöhen vorgestoßen. Auf diesem extrem hohen Level habe der Trendfolger inzwischen ein Verkaufssignal generiert, welches durch den RSI bestätigt werde. Gleichzeitig stehe mit dem Bruch des Aufwärtstrends seit März 2020 im Verlauf des Oszillators eine weitere negative Weichenstellung zu Buche. Da die amerikanischen Standardwerte seit Mitte Mai neue Rekordstände jenseits der Marke von 35.092 Punkten schuldig bleiben würden, bestehe aktuell die Gefahr einer Distributionsphase. In diesem Kontext würde ein Abgleiten unter die Wochentiefs von Mai bei 33.500 Punkten für den Abschluss einer Topbildung sorgen. Rein rechnerisch ergebe sich daraus ein Abschlagspotenzial von rund 1.500 Punkten, welches sehr gut mit den alten, horizontalen Hürden bei rund 32.000 Punkten harmoniere. In der Summe werde die Luft für den Dow Jones saisonal, zyklisch und charttechnisch dünner. (18.06.2021/ac/a/m)

